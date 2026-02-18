こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東京工芸大学が2月21日に第7回シンポジウム2026を開催 ― 色の国際科学芸術研究センターが主催、「文化を彩るカラーサイエンス＆アート」をテーマに基調講演や研究発表など実施
東京工芸大学（学長：吉野弘章／所在地：神奈川県厚木市、東京都中野区）は2月21日（土）、中野キャンパスにおいて第7回シンポジウム2026を開催する。このシンポジウムは、同大に附置する「色の国際科学芸術研究センター」が主催するもの。「文化を彩るカラーサイエンス＆アート」をテーマとして、基調講演や同大の教員による工芸融合の研究成果発表などを行う。当日のプログラムはライブ配信でも視聴可能。参加無料、事前申込可能（当日の参加も可）。
2016年に設置された色の国際科学芸術研究センター（所在市：神奈川県厚木市）は、今年で10周年を迎えた。同センターでは例年、教育研究成果を発表し、広く周知することを目的としたシンポジウムを開催しており、今回で7回目となる。
当日は「文化を彩るカラーサイエンス＆アート」をメインテーマとして、3件の基調講演が行われるほか、同大の教員31名と共同研究者による多様な「色」に関する教育研究成果や工芸融合の研究成果報告を紹介する。
基調講演には、能楽師で重要無形文化財保持者の松山隆之氏（公益財団法人梅若会評議員、一般社団法人梅若実文庫 理事）、株式会社技術評論社の松井竜馬氏（販売促進部法人営業課）、左雲裕介氏（販売促進部法人営業課）、一般社団法人クロノナウト代表理事の山舩晃太郎氏の4名を迎え、シンポジウムのテーマについて、それぞれの専門分野から深く掘り下げる。
また、技術評論社の松井氏および左雲氏の講演では、2026年1月13日に同社から発刊された、色の国際科学芸術研究センター監修の書籍『ずかん「色」』に関連した内容が紹介される。
なお、会場は中野キャンパス6号館1階をメイン会場とし、地下1階の会場ではポスター形式の展示発表も実施。
色に関連した企業・教育機関の研究者をはじめ、色に興味を持つ人など、幅広い層に訴求するシンポジウムとなる。概要は以下の通り。
■第7回シンポジウム2026
“The 7th Symposium 2026 by the International Research Center for Color Science and Art”
【テーマ】「文化を彩るカラーサイエンス＆アート」
【日 時】2月21日（土） 10:00〜17:00
【会 場】東京工芸大学 中野キャンパス6号館1階 6101教室（東京都中野区弥生町1-10）
・オンライン：Zoomを使用
※専用サイトから登録し、事前にZoomのURLを受け取ること
【参加料】無料
【申 込】下記URLより申し込み。
・申し込みフォーム： https://forms.gle/Y24BTd2MrGN9xn2A6
※当日でもご参加いただけます。オンライン参加をお申し込みの方で、当日ご来場される場合は、直接会場へお越しください。
【主 催】東京工芸大学 色の国際科学芸術研究センター
【公式サイト】 https://collab.t-kougei.ac.jp/symposium2026/
■東京工芸大学
東京工芸大学は1923（大正12）年に創立した「小西寫眞（写真）専門学校」を前身とし、当初からテクノロジーとアートを融合した無限の可能性を追究し続けてきた。2023年に創立100周年を迎えた。
【URL】 https://www.t-kougei.ac.jp/
■東京工芸大学・色の国際科学芸術研究センター
平成28年度に私立大学研究ブランディング事業に採択されたことを契機として、同年に設立された。東京工芸大学のルーツである写真、印刷、光学といった学問分野に根差し、今日の工学部と芸術学部の両学部に共通する全学的なテーマとしての「色」を研究する、国内の大学では唯一の「色の国際科学芸術研究拠点」。「色で明日を創る・未来を学ぶ・世界を繋ぐ」をテーマに、同大の特徴である工学部・芸術学部教員の共同研究・制作の成果を生み出している。「色」に関する研究はこれまで延べ70件以上にのぼる。
【URL】 https://collab.t-kougei.ac.jp/
■東京工芸大学・カラボギャラリー
色の国際科学芸術研究センターが運営する国内初の「色」をテーマとした常設ギャラリー。アート作品を通じて「色」の科学的・芸術的な面白さや奥深さを体験することができる。
■ずかん「色」（技術評論社）
2026年1月13日、色の国際科学芸術研究センター監修で発行された書籍で、色にまつわる身近な疑問から専門的なテーマまでを、わかりやすい図解イラストとともに紹介している。対象年齢は小学校中学年からキャリアや研究に活かしたい社会人まで、幅広い世代が楽しみながら学べる図鑑となっている。全国の書店及びオンライン書店で購入可能。
【書籍詳細 】 https://gihyo.jp/book/2026/978-4-297-15362-5
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人東京工芸大学 総務・企画課 広報担当
TEL：03-5371-2741
メール：university.pr@office.t-kougei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
