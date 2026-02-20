カニシーズン終盤、京丹後で楽しむ冬の温泉旅

京都府最北端に位置する京丹後市。夏は美しい海、冬はカニの名所として知られるこの地に佇むのが、夕日ヶ浦温泉「夕日浪漫 一望館」。日本海を目の前に望む好立地で、海までは徒歩わずか30秒。夕日と波音に包まれる、落ち着いた和モダンの温泉宿です。冬の京丹後といえば、やはりカニ。11月から始まったカニシーズンも、いよいよ終盤を迎え、残り2ヶ月を切りました。日本海を望む海沿いの温泉宿で、冬の味覚・カニと温泉を満喫。「行こうと思っていたけれど、まだ予定を立てられていなかった」そんな方にも、今からでも間に合います。佳松苑グループでは公式サイト予約限定の新春初旅キャンペーンを実施中です。今季のカニ“食べ納め”を、少しお得に楽しめるこの機会。冬の終わりに、カニと温泉を満喫する丹後旅を計画してみてはいかがでしょうか。

2025年 楽天トラベル ブロンズアワード受賞

先日、2025年 楽天トラベルアワードの発表があり、夕日浪漫 一望館 は「楽天トラベル ブロンズアワード」を受賞いたしました。「楽天トラベルアワード」とは、楽天トラベルに登録する全国の宿泊施設の中から、過去1年間で顕著な実績をあげ、高い評価を得た宿泊施設を表彰する制度です。このような栄えある賞をいただけたのは、これまで当館にお越しいただいた皆様のご支援があってこそです。スタッフ一同、心より感謝申し上げます。今回の受賞を記念し、あわせて日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込めたアワード受賞記念の特別プランもご用意いたしました。

カニだけたっぷりコースがおひとり様最大3300円引★かに尽くし会席

ブロンズアワード受賞を記念・日頃のご愛顧に感謝を込めて、おひとり様1,100円（税込）引きとなる特別プランをご用意しました。さらに、日程によっては2名1室利用時のUP料金が無料となるお日にちもその場合、おひとり様最大3,300円（税込）お得にご利用いただけます。※2名1室UP料金無料日はランダムで登場します。お料理は、多くの方に親しまれている大人気のかに尽くし会席。お出しするのは、まさに「かに、カニ、蟹」。甘みが際立つカニ刺し、香ばしく焼き上げた焼ガニ、旨みが溶け込んだカニすき鍋、そして締めには、出汁を余すことなく味わえるカニ雑炊。最初から最後まで、カニを心ゆくまで楽しめます。【献立一例】～特選黒毛和牛ステーキ付き かに尽くし会席～・付出 ■・カニ刺身 ■ ・ボイルガニ丸ごと1杯 自家製カニ酢・焼きガニ・カニすき鍋・カニ天ぷら 自家製の昆布塩・カニ雑炊・カニ身入り茶碗蒸し・香の物・デザート※料理内容は一例です、 内容は一部異なる場合がございます※小学生は■除く

■1泊2食付き 参考価格1室2名利用の場合 大人1名 25,630円(税サ込)～期間 ～2026/4/5※料金はお日にちや部屋タイプにより変動いたします。

温泉総選挙2025【関西エリア1位】に選ばれた名湯で、癒しのひととき

https://reserve.489ban.net/client/ichiboukan/0/plan/id/241303/stay?noSearch=1

冷たい空気に包まれる季節、湯船に身をゆだねる時間は格別。冬旅に欠かせないもう一つの主役です。京丹後・夕日ヶ浦温泉は、温泉総選挙2025 において関西エリア「絶景部門 第1位」に選ばれました。日本海を望む開放的なロケーションと、夕景とともに楽しめる温泉の魅力が評価され、景色と湯を同時に楽しめる温泉地として、注目を集めています。カニを味わったあとは、温泉でゆっくりと。夕日ヶ浦温泉の湯が、冷えた身体を芯からぽかぽかと温め、食後の余韻とともに心までほどいてくれます。

温泉総選挙とは

2016年から実施されている、国民参加型の温泉地活性化プロジェクトです。5省庁の後援のもと、「温泉で元気に！温泉を元気に！」を合言葉に、全国の温泉地の魅力を発信しています。エントリーした温泉地は、国民からの応援投票の結果をもとにランキング形式で発表され、各温泉地の取り組み内容に対して、関係省庁から賞が授与される仕組みです。官民一体となって、温泉地の活性化を目指す取り組みとして注目されています。

【まもなく終了】2026年 佳松苑グループ 新春初旅クーポンキャンペーン

京都・丹後の温泉宿「佳松苑グループ」では、2026年の新春シーズンに最大10％OFFで冬の味覚・蟹を満喫いただける「佳松苑グループ 新春初旅クーポンキャンペーン」を開催中！期間中、対象宿泊施設では最大10％OFFとなる特別クーポンをご用意。温泉で心身を癒し、新鮮な蟹や丹後の山海の幸を味わう贅沢な冬旅を、特別価格でお楽しみいただけます。

キャンペーン概要

・宿泊対象期間： ～2月26日(木) 月～木曜日対象、金・土・日曜日は利用不可（祝日は利用可能）・予約受付期間： ～2026年2月26日(木)・対象プラン：全プラン対象・決済方法：現地決済、事前決済どちらも可 宿泊合計料金より割引（オプション等は対象外）・予約方法：公式サイトからのインターネット予約のみ ※ご予約確認ページにてクーポンを選択、クーポンコードを入力、 適応し予約を完了することで、WEB上でお申し込みいただけます◆佳松苑グループ 対象宿《10％OFF対象宿》雨情草庵、はなれ櫂、別邸ふうか、HOTEL&湖邸 艸花-そうか-《５％OFF対象宿》佳松苑、一望館詳しくは特設サイトをご覧くださいませ。

施設概要

https://kasyouen.com/campaign2026/

施設名 ：夕日ヶ浦温泉 一望館 所在地 ：〒629-3245 京都府京丹後市網野町浜詰266直通TEL ：0772-74-0190

https://www.ichiboukan.co.jp/https://www.instagram.com/ichiboukan/https://www.google.co.jp/maps/place/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E4%BA%AC%E4%B8%B9%E5%BE%8C%E5%B8%82%E7%B6%B2%E9%87%8E%E7%94%BA%E6%B5%9C%E8%A9%B0266

佳松苑グループについて京都府京丹後市、夕日ヶ浦温泉を中心に7宿を展開する「佳松苑グループ」。多種多彩な特色のある宿の運営をしております。＜夕日ヶ浦温泉＞時季を彩る 佳松苑／佳松苑 別邸ふうか／夕日浪漫 一望館／一望館 はなれ櫂／あまやどりの宿 雨情草庵＜京丹後市内＞HOTEL＆湖邸 艸花 -そうか-（網野町）

https://kasyouengroup.com/

本件に関するお問い合わせ先

夕日ヶ浦温泉 一望館TEL：0772-74-0190Mail：info@ichiboukan.co.jp