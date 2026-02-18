医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、2026年1月22日医誠会国際総合病院 ISEIKAI lounge さくらテラス 2階サロンにて、がんサロン「さくらサロン」を開催し、人生会議をテーマとした講座を実施しました。本講座では、緩和ケア認定看護師が、がん患者さんやご家族、地域の皆さんに向けて、人生会議の考え方と日常での向き合い方を解説しました。また、ホロニクスグループ 未来プロセス発行の人生会議冊子を配布し、実際に記入する時間を設けました。参加者は、それぞれの思いや大切にしていることと向き合いながら、静かに書き進める姿が見られました。 あわせて、当日の講座内容を収録した動画を公開しました。 動画はこちら https://www.youtube.com/watch?v=EXtMKv_lkhU

がん患者さんを支える交流と学びの場

講座終了後には交流会を開催し、がん患者さん同士やスタッフとの会話が広がり、治療や食事に関する身近な悩みについても意見が交わされました。 がんは治療の進歩により、長期的に向き合う病気となっています。それに伴い、がん患者さんやご家族が抱える課題も多様化しており、治療に加えて、生活や気持ちの整理、将来への備えについて考える機会の重要性が高まっています。

こうした背景のもと、がんサロンは、同じ立場の人とつながり、経験や思いを共有できる場としての役割を担っています。医誠会国際総合病院では、がん患者さんやご家族への継続的な支援を目的に、がん患者会「さくらサロン」を開催し、医療機関内における学びと交流の場を通じて、がん患者さんが自分らしく過ごすための支えとなることを目指しています。

ホロニクス公開医学講座の詳細

人生会議とは、もしものときのために、自らが望む医療やケアを受けるために大切にしていることや望んでいること、どこでどのような医療やケアを望むかを自分自身で考え、 周囲の信頼できる人たちと繰り返し話し合い、共有する取り組みのことです。今回は、 なぜ人生会議が必要なのか、どう進めていけばよいのかをお伝えしたいと思います。 この機会に人生会議をはじめてみませんか？

目次

1. 人生会議とは 2. 人生会議の進め方 3. 実際に人生会議してみましょう 4. まとめ

がん相談支援センター

医誠会国際総合病院では、がん患者さんをサポートする体制をさらに充実させるため「がん相談支援センター」を開設しております。がん情報をまとめた冊子の配布や、相談窓口の設置をしており、より多くの患者さんが安心して相談できる環境を提供します。 また、医療スタッフ同席のがん患者会「さくらサロン」を定期的に開催し、がん患者さんの交流、情報共有の場を提供しています。 他には、がん治療を継続しやすい環境を提供することを目的に、放射線治療・化学療法を受けるがん患者さん向けの無料送迎サービスを提供しています。 ●詳しくはこちら https://www.iseikaihp.or.jp/visit/cancer_support/index.html

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立され、ホロニクスグループとして大阪を中心に全国で病院、クリニック、介護老人保健施設などを運営しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数1,971名の体制※で、低侵襲治療、先進・先制医療、医療DX、本格的タスクシフト・タスクシェア、中央管制システム導入に取り組み、先進的かつ国際標準の総合病院を目指しています。地域医療に貢献するとともに、2024年12月にはJCI認証を取得、国際医療ツーリズムにも挑戦します。 また、救急医療では、24時間365日の体制で3次救急を目指して救急医療を提供、必要に応じて各診療科が支援する救急医療体制をとっています。救急車6台（ドクターカー4台・救急車2台）、医師9名、看護師30名、救急救命士25名で、「断らない救急」「待たせない救急」をスローガンに、様々な救急患者さんを受入れ、重症度によって医師・看護師が同乗しお伺いする救急救命士3名体制の医誠会「病院救急」搬送システムで広域医療に取り組んでいます。※ 2025年4月現在