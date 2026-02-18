eスポーツチーム「REJECT」Apex Legends部門、チームロスター再編およびユニフォーム発売のお知らせ

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役社長：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、Apex Legends部門にAxisが加入し、公式大会「Apex Legends Global Series（以下、ALGS）」への出場および世界大会優勝を目指し、新体制で活動していくことをお知らせいたします。

本発表にあわせて、REJECT Apex Legends部門の新ユニフォームを販売いたします。販売価格、サイズ展開などの詳細は、REJECT公式オンラインストアよりご確認ください。

REJECT公式オンラインストア：https://brand.reject.jp/collections/apexroster2026

■ Axis選手について

Axis選手コメント

「楽しみながら全力で取り組み、1年を通してチームとしても個人としても着実に成長していけるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。」

X：https://x.com/axiss311

Twitch：https://www.twitch.tv/axiss311

YouTube：https://www.youtube.com/@axiss311

【REJECT Apex Legends部門 新ロスター】

■ Euriece（@realEuriece(https://x.com/realEuriece)）

■ 4rufa（@4rufq(https://x.com/4rufq)）

■ Axis（@axiss311(https://x.com/axiss311)）※新加入

■ Wabu（@deep_learning_F(https://x.com/deep_learning_F)）｜コーチ

■『Apex Legends』とは

『Apex Legends』は、Respawn Entertainmentが開発し、Electronic Artsが提供する基本プレイ無料のバトルロイヤルFPSです。

3人1組のチームで最大20部隊60名が戦う形式で、レジェンドごとの固有アビリティを活かした戦略性と、瞬時の判断力、精緻なチーム連携が勝敗を左右します。世界中に競技シーンが広がり、グローバルタイトルとして確固たる地位を築いています。

■『Apex Legends Global Series（ALGS）』とは

ALGSは、『Apex Legends』の公式競技サーキットであり、世界各地域（APAC North / APAC South / EMEA / North America など）で行われるリーグ戦・予選を勝ち抜いたトップチームのみが国際大会へ進出できる最高峰の舞台です。

年間を通してSplit制で実施され、PlayoffsおよびChampionshipでは世界中の強豪チームが一堂に会し、世界王者を決定します。競技性・賞金規模・視聴者数いずれにおいても、世界トップクラスのeスポーツ大会として注目を集めています。

REJECT Apex Legends部門は、ALGSの舞台で世界優勝を目標に掲げ、日々の練習や大会経験を通じてチームとしての完成度を高めながら、継続的な成果創出を目指してまいります。今後の活動にぜひご期待ください。

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。



Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っており、現在は格闘ゲーム向けアーケードコントローラーの開発を進めています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip