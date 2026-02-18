『PSO2 ニュージェネシス ver.2』シリーズ全世界総登録ユーザーが1,200万突破！期間限定クエスト「想定演習：連域の堅守戦」追加！

株式会社セガ

株式会社セガは、好評サービス中の『PSO2 ニュージェネシス ver.2』（以下、NGS ver.2）にて、シリーズの全世界総登録ユーザーが1,200万を突破したことをお知らせします。

また、新たな期間限定クエスト「想定演習：連域の堅守戦」の追加をはじめとするアップデートを、2026年2月18日（水）に実施しました。

■『PSO2』シリーズの全世界総登録ユーザーが1,200万を突破！

『ファンタシースターオンライン2』シリーズの全世界総登録ユーザーが1,200万を突破しました。『NGS ver.2』では、今回の1,200万アークス突破を記念したキャンペーンを、2026年3月より順次開催します。詳細は公式番組「NGS ヘッドライン WAVE」等で発表予定ですので、どうぞお楽しみに！

■期間限定クエストが登場

配信期間：2026年2月18日（水）メンテナンス終了後～3月4日（水）メンテナンス開始まで

新たな期間限定クエスト「想定演習：連域の堅守戦」が登場します。各エリアで発生する採掘リグ防衛トライアルをクリアする進行型のクエストです。

このクエストの舞台は日替わりで変化し、エアリオリージョンとリテムリージョンで違ったギミックが登場します。

クエストには8人まで参加可能ですので、仲間たちと協力して採掘リグを守り切りましょう。

期間限定クエスト追加にあわせて、称号タスクや期間限定タスクが追加されます。タスクを達成して、称号や「ビッグバンスクラッチ・フィーバー券」を獲得しましょう。

■期間限定緊急クエストが再登場

配信期間：2026年2月18日（水）メンテナンス終了後～3月4日（水）メンテナンス開始まで

期間限定緊急クエスト「星壊の白焔」が再登場します。クヴァリス全域で発生した赤色界の調査を行う進行型のクエストです。クヴァリスの五つ子たちと「アグニ」に再挑戦しましょう。

■新たなACスクラッチ「シルエットオブダークネス'26」

配信期間：2026年2月18日（水）メンテナンス終了後～3月18日（水）メンテナンス開始まで

新ACスクラッチ「シルエットオブダークネス'26」では、ダークなビキニアーマーや、スタイリッシュなゴシックコスチュームが登場します。

回数ボーナスでは、スクラッチ景品に含まれるモーション変更アイテムの別バージョン「グライド：モノホイールEX」「ダッシュ：モノホイールEX」や、武器迷彩「＊テクノルサヴラージ」も配信されますので、ぜひチェックしましょう。

【おすすめアイテム】

メカニカアイ

無機質な印象を持たせた瞳です。

黄色いハイライトが特徴的です。

スカーまゆ

左右非対称のまゆです。

片側に傷のような模様が入っています。

ラグジュリアスネイルチップ

メタリックなネイルチップです。

ゴージャスな仕上がりになっています。

カーテンバングエクステ

エクステタイプのアクセサリーです。

外に流した前髪風となっています。

■『PSO2』の日ACスクラッチが登場

配信期間：2026年2月21日（土）0:00～3月4日（水）メンテナンス開始まで

2月21日（土）の「PSO2の日」にあわせて、リバイバルACスクラッチ「PSO2メモリーズFeb'26」を配信します。『PSO2』で過去に配信したアバターアイテムが再登場します。

回数ボーナスでは、15回ごとに景品交換券が入手出来るほか、ロビーアクション「風船ガムで飛ぶ」なども再入手可能です。

「PSO2メモリーズ」は、毎月21日の「PSO2の日」にあわせて配信予定です。ラインナップも毎回変わりますので、ぜひチェックしてください。

その他、アップデート内容の詳細は公式サイトをご確認ください。

https://pso2.jp/players/update/2026-02/

◆『NGS ver.2』とは

2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『ファンタシースターオンライン2』（PSO2）シリーズ最新作。全世界の総登録ユーザー数は1,00万を突破しています(2023年6月時点)。

2023年6月には超進化アップデートとなる『NGS ver.2』の配信を開始。

究極のキャラクタークリエイトには、新たな表現として「トゥーン表示」機能が追加され、さらに進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけましょう。

また、新コンテンツ「クリエイティブスペース」では、自分だけの島を丸ごと一つ編集することが可能に。様々な建材や機能を駆使し、多種多様な遊びを作り出すことができます。

最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドに、「ポータブルホログラム」などの新要素も加わり、冒険の世界にさらなる繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれます。

新エネミー種「スターレス」など、強大な敵との戦闘では、簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめます。

集え。創れ。想うままに。

『NGS ver.2』公式PV：https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)

【『NGS ver.2』商品概要】

商品名 ：PSO2 ニュージェネシス ver.2

対応機種 ：PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版（Nintendo Switch(TM)、Windows PC）

サービス時期 ：

2021年6月9日（水）サービス開始

PSO2 ニュージェネシス ver.2 2023年6月7日（水）サービス開始

価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

ジャンル ：オンラインRPG

メーカー ：株式会社セガ

CERO表記 ：D区分（17歳以上対象）

著作権表記 ：(C)SEGA

公式サイト ：https://pso2.jp

公式Discord ：https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX

