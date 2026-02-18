神戸で大人気業態「肉のエサカ」が泉南にてグランドオープン。2026年2月20日（金）からオープン記念キャンペーン第二弾を開催。目玉商品「とろけるハラミステーキ」を1000円（税抜）で販売開始！！

株式会社コズミックマーケティング

グランドオープン記念告知のお知らせ

飲食店の運営・開発を行う株式会社C-HUNDRED(所在地：大阪府大阪市北区)は、「肉のエサカ 泉南店」をグランドオープン致しました。つきましては、グランドオープン記念として、2月20日（金）～28日（土）の機関に関して、グランドオープンキャンペーンを実施致します。

店名 ：肉のエサカ 泉南店

住所 ：〒590-0521 大阪府泉南市樽井６１９－１

営業時間：平日 11:00～14:00 17:00～21:00

土日祝 11:00～21:00

■食肉加工工場運営会社が手掛ける飲食店「肉のエサカ」

店名にある「肉の～」という冠言葉は、運営会社である株式会社C-HUNDREDが食肉加工工場を運営していることに由来しています。

毎月、数十トンもの肉の仕入れと加工を行っている食肉加工工場のノウハウと仕入れルートを活用した「肉のエサカ」は、中間業者の中抜きが存在しないため、格安で良質のお肉をお楽しみいただける業態となっております。

セントラルキッチン

■肉のエサカの目玉商品「熟成とろけるハラミ」

エサカ目玉・看板メニュー「とろけるハラミ」

■目玉商品となる「熟成とろけるハラミ（とろハラミ）」は、なぜ「とろける」ほど柔らかいのか？

・answer１.

食肉加工工場（セントラルキッチン）に在籍する熟練の職人と最新機器を活用した特別な肉のカットでお肉をやわらかく仕上げています。

・answer２.

酵素を含んだ秘伝のタレに３日間漬け込み熟成することによりお肉を柔らかく仕上げています。

・answer３.

お肉を「半熟」の加減に焼き上げることにより、お肉を柔らかく仕上げています。

■更に！「厚切りstyle」or「薄切りstyle」でお肉を楽しむ

・「熟成とろけるハラミ」×「厚切り」＝「ステーキ」で楽しむ

厚切りstyle「牛とろけるハラミ」厚切りstyle「旨味牛赤身」厚切りstyle「大トロ牛カルビ」

お肉を厚切りにすることで、お肉の食感をダイレクトに感じることができます。とても贅沢なお肉の楽しみ方ができるスタイルです。

・「熟成とろけるハラミ」×「薄切り」＝「どんぶり」で楽しむ

薄切りstyle「とろけるハラミ」薄切りstyle「旨味牛赤身」薄切りstyle「肉汁カルビ」

お肉を薄切りにすることで、食べやすさがMAXになります。小さいお子様も十分に楽しめ、固くもなりにくい為、お持ち帰りにも適しているスタイルです。

■「精肉加工工場まかない豚汁」が最高に旨い

精肉工場で作られている「精肉工場まかない豚汁」は、工場内で愛されている一品となります。沢山の野菜に豚の脂が溶け出し、心も体も温まる最高の一品となっています。

精肉工場まかない豚汁

■「肉のエサカ 泉南店」メニュー

肉のエサカ泉南店グランドメニュー

★「熟成とろけるハラミ」以外のメニューの概要

・旨味牛赤身

噛めば噛むほど肉の旨味があふれ出すお肉となります。あっさりとお肉を楽しみたい方におススメです。

・大トロカルビステーキ

脂の甘みが口いっぱいに広がる贅沢なお肉となります。脂の甘みが大好きな方におススメです。

・肉汁カルビ

焼き肉の定番中の定番肉が薄切り肉で楽しめます。焼肉が大好きな方におススメです。

■ごはんの大盛・特盛無料！！おなか一杯召し上がってください。

「肉のエサカ」では、ご来店頂いたお客様が皆さんお腹いっぱいになっていただきたいと思い、ご飯の「大盛り」「特盛り」を無料で対応しております。特に特盛は、漫画盛りのようなご飯の量なので、男性の方もご満足していただけると思っています。

■グランドオープンキャンペーン開催

２月20日（金）～２月28日（土）の期間は、「肉のエサカ」の目玉商品を全員に楽しんで頂く為、「熟成とろけるハラミ」を特別価格でご提供します。まずは、この機会に肉のエサカの自信作である「とろけるハラミ」をお召し上がりください。※S/M/Lの全サイズが割引対象。

■しかも、ご来店者全員に次回から使用可能な２００円クーポンをお渡しします。

お得なクーポン券（表）お得なクーポン券（裏）

