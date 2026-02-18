クロステックスポーツ株式会社

東京・原宿を拠点に、独自のストリートスタイルを発信し続けるセレクトショップ 「Kinetics」が

MIZUNOによるアーバンスポーツウェアの新カテゴリー「MIZUNO FREESTYLE」26SSコレクションの発表を記念し、Kinetics原宿にてPOPUPイベントを開催。



本作は「Fashion=融合」をインスピレーションに、都市空間で躍動するパフォーマンス性と機能性をミニマルなモノトーンやミッドトーンで表現。競技の枠を超え、日常へと落とし込んだD1シューズとのフュージョンなど、伝統と先進が共鳴するプロダクトをラインナップ。



発売を記念し発売日2月20日(金)はKinetics原宿にて、日本を代表するブレイクダンスクルー DROPZによるスペシャルショーケースを実施。 さらにDJには、7インチレコード（45's）を自在に操り世界中から注目を集めるDJ KOCO aka SHIMOKITA、そしてクラブシーンからダンスバトルまで幅広く活動するGABAWASH を迎え、一夜限りの空間を演出いたします。

ABOUT : Kinetics(キネティクス)

ストリートカルチャーを基盤としたワンアンドオンリーなスタイルを提供する 『提案型ファッション・セレクトショップ』として2003年9月27日、東京・原宿にオープン。「Kinetics=動力源」をコンセプトに国内外のナショナルブランド、新鋭ブランド、ストリート、デザイナーズまでジャンルの垣根を飛び越え独自のセンス、拘り、新たな視点でセレクト。

訪れる度に新たな発見が出来、新しいカルチャーを発信する場として時代性に沿ったカルチャー(ミュージック・アート・ライフスタイル etc) 提案。

SHOP URL : https://kinetics-tokyo.com/

ABOUT : MIZUNO FREE STYLE

「やりたいようにやるだけ。それが一番楽しいから。信じた道は誰にも譲らない。それが一番かっこいいから。さ、今日もやろうか。」

「MIZUNO FREESTYLE」は、都会的なストリートファッションの要素と、これまでミズノが培ってきたウエア開発の技術を融合したモデルです。 ブレイキンやパルクールといったアーバンスポーツの本質である「自由と自己表現」をテーマに、ルーズなシルエットと動きやすさを両立。 独自の設計技術により、ダイナミックな動きを妨げないストレスフリーな着心地を実現しています。

SHOP URL: https://jpn.mizuno.com/free_style

MIZUNO FREESTYLE POPUP EVENT

日時：2026年2月20日（金）

19:00～21:00 Launch Event（最終入場 20:30）

会場：Kinetics 原宿

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目12－7 神宮前藤木ビル

出演： GUEST DJ

KOCO aka SHIMOKITA：https://www.instagram.com/djkocoakashimokita/

GABAWASH：https://www.instagram.com/ken_gabawash/

SHOW CASE：DROPZ：https://www.instagram.com/dropz_crew/

MIZUNO FREESTYLE POPUP

期間：2026年2月20日(金)～2月27日(金)

会場：Kinetics 原宿

※入場無料 一般可



読者様 問い合わせ先

Kinetics（キネティクス)

TEL : 03-5413-6625

URL : https://kinetics-tokyo.com/



ご掲載用画像ダウンロードURL

https://www.dropbox.com/scl/fi/1x3fml0t2brtptl4gmkon/.zip?rlkey=ijl4itqg3zk5hvnpahn9yedqy&st=xex43kq5&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fi/1x3fml0t2brtptl4gmkon/.zip?rlkey=ijl4itqg3zk5hvnpahn9yedqy&st=xex43kq5&dl=0)

- CONTACT -

上記に関するお問い合わせ、ご質問等がございましたら、下記担当者までご連絡ください。

中山:reiji.nakayama@kinetics-tokyo.com