『ディズニー ピクセルRPG』サービス開始500日の記念ログインボーナスを実施！

「iOS」および「Android(TM)」端末向けに好評配信中のスマートフォン向けRPG『ディズニー ピクセルRPG』にて、サービス開始500日を記念した期間限定のログインボーナスを2026年2月18日（水）より実施いたします。また、新キャラクター「魔法使いの先生 マーリン」がラインナップされた期間限定ガチャが登場いたします。

500日記念ログインボーナス

「500日記念ログインボーナス」実施期間中は、累計7日間ログインするだけで最大3,000個の「ブルークリスタル」を獲得できます。「ブルークリスタル」を使用することでガチャを引ける他、ゲーム内のショップやアバターショップにてアイテムを購入したり、バトルに行く際に消費するスタミナを回復したりできます。この機会に「ブルークリスタル」をゲットし、ゲームをお楽しみください。

■『王様の剣』より、新キャラクター「魔法使いの先生 マーリン」の期間限定ガチャが登場！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2072_1_09709eb3e2e2d2a48a7ac61ccf0f8dde.jpg?v=202602180651 ]

新キャラクター「魔法使いの先生 マーリン」登場！

『ディズニー ピクセルRPG』の世界に初登場となる『王様の剣』より、新キャラクター「魔法使いの先生 マーリン」の期間限定ガチャが登場いたします。

この機会にぜひ仲間にして、お気に入りのキャラクターたちと一緒に冒険へ出かけましょう。

■期間限定ガチャチケットなどがもらえる「BATTLE CHALLENGE MINI Vol.9」開催！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2072_2_37657340b8cf6be4637deef08115e4af.jpg?v=202602180651 ]

「BATTLE CHALLENGE MINI」は、期間限定のエネミー討伐イベントです。ステージの初回クリア報酬として「期間限定ガチャチケット（魔法使いの先生 マーリン）」や「ブルークリスタル」が獲得できる他、イベント専用ポイントを集めることで、ゲーム内の交換所にて「魔法使い ミニーマウス」のメダルなど、冒険に役立つさまざまなアイテムと交換できます。

■「英雄の相棒 ペガサス」を仲間にできる『ヘラクレス』の期間限定イベントが復刻開催決定！

「BATTLE CHALLENGE MINI Vol.9」[表3: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2072_3_1b62c7064000e5a6e753aa5c899e7e09.jpg?v=202602180651 ]「Rescue Signal REVIVAL：ヘラクレス トゥルーヒーローズ・ロード」

2026年2月25日（水）より、ポイント交換で「英雄の相棒 ペガサス」を仲間にできる「Rescue Signal REVIVAL：ヘラクレス トゥルーヒーローズ・ロード」を開催いたします。

前回開催時に「英雄の相棒 ペガサス」を仲間にできなかった方も、期間限定で仲間にできるチャンスです。

ディズニーキャラクターたちと力を合わせて、すべてのステージの踏破を目指しましょう。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2072_4_887fd25250cc964504dd9d1b039ab052.jpg?v=202602180651 ]

※本イベントは2025年に開催された「Rescue Signal ：ヘラクレス トゥルーヒーローズ・ロード」の復刻開催となり、復刻にあたり一部調整が行われております。

この他、ストーリー3章「ズートピア 潜入大作戦！」への難易度「VERY HARD」（前半）の追加や、レッドクリスタルで購入可能なアバターアイテムの再販も登場中です。

こちらもぜひ、お見逃しなく。

※各種詳細はゲーム内にてご確認ください。

レッドクリスタルで購入可能なアバターアイテムが再登場！

『ディズニー ピクセルRPG』基本情報

タイトル： ディズニー ピクセルRPG

ジャンル： RPG

対応機種： iOS 17.0以降 / Android 9.0以降

※必要メモリ：4.0GB以上

対応言語： 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、

スペイン語、韓国語、中国語（繁体字）

配信地域： 日本、韓国、香港、台湾、マカオ、アメリカ、

カナダ、オーストラリア、イギリス、フランス、

イタリア、ドイツ、スペイン、マレーシア、

フィリピン、タイ、シンガポール、インドネシア

その他31の国と地域にて配信中

アプリアイコン

配信開始日： 2024年10月7日（月）

価格： 基本プレイ無料 （ゲーム内課金あり）

公式サイト： https://d-rpg.com/

運営： ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

