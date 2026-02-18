『ディズニー ピクセルRPG』サービス開始500日の記念ログインボーナスを実施！

　「iOS」および「Android(TM)」端末向けに好評配信中のスマートフォン向けRPG『ディズニー ピクセルRPG』にて、サービス開始500日を記念した期間限定のログインボーナスを2026年2月18日（水）より実施いたします。また、新キャラクター「魔法使いの先生 マーリン」がラインナップされた期間限定ガチャが登場いたします。



500日記念ログインボーナス

　「500日記念ログインボーナス」実施期間中は、累計7日間ログインするだけで最大3,000個の「ブルークリスタル」を獲得できます。「ブルークリスタル」を使用することでガチャを引ける他、ゲーム内のショップやアバターショップにてアイテムを購入したり、バトルに行く際に消費するスタミナを回復したりできます。この機会に「ブルークリスタル」をゲットし、ゲームをお楽しみください。


■『王様の剣』より、新キャラクター「魔法使いの先生 マーリン」の期間限定ガチャが登場！

新キャラクター「魔法使いの先生 マーリン」登場！

　『ディズニー ピクセルRPG』の世界に初登場となる『王様の剣』より、新キャラクター「魔法使いの先生 マーリン」の期間限定ガチャが登場いたします。


　この機会にぜひ仲間にして、お気に入りのキャラクターたちと一緒に冒険へ出かけましょう。





■期間限定ガチャチケットなどがもらえる「BATTLE CHALLENGE MINI Vol.9」開催！

　「BATTLE CHALLENGE MINI」は、期間限定のエネミー討伐イベントです。ステージの初回クリア報酬として「期間限定ガチャチケット（魔法使いの先生 マーリン）」や「ブルークリスタル」が獲得できる他、イベント専用ポイントを集めることで、ゲーム内の交換所にて「魔法使い ミニーマウス」のメダルなど、冒険に役立つさまざまなアイテムと交換できます。





「BATTLE CHALLENGE MINI Vol.9」

■「英雄の相棒 ペガサス」を仲間にできる『ヘラクレス』の期間限定イベントが復刻開催決定！


「Rescue Signal REVIVAL：ヘラクレス　トゥルーヒーローズ・ロード」

　2026年2月25日（水）より、ポイント交換で「英雄の相棒 ペガサス」を仲間にできる「Rescue Signal REVIVAL：ヘラクレス　トゥルーヒーローズ・ロード」を開催いたします。


前回開催時に「英雄の相棒 ペガサス」を仲間にできなかった方も、期間限定で仲間にできるチャンスです。


　ディズニーキャラクターたちと力を合わせて、すべてのステージの踏破を目指しましょう。





※本イベントは2025年に開催された「Rescue Signal ：ヘラクレス　トゥルーヒーローズ・ロード」の復刻開催となり、復刻にあたり一部調整が行われております。



　この他、ストーリー3章「ズートピア　潜入大作戦！」への難易度「VERY HARD」（前半）の追加や、レッドクリスタルで購入可能なアバターアイテムの再販も登場中です。


こちらもぜひ、お見逃しなく。


※各種詳細はゲーム内にてご確認ください。





レッドクリスタルで購入可能なアバターアイテムが再登場！


『ディズニー ピクセルRPG』基本情報

タイトル：　ディズニー ピクセルRPG


ジャンル：　RPG


対応機種：　iOS 17.0以降 / Android 9.0以降


　　　　　　※必要メモリ：4.0GB以上


対応言語：　日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、


　 　　　　 スペイン語、韓国語、中国語（繁体字）


配信地域：　日本、韓国、香港、台湾、マカオ、アメリカ、


　　　　　　カナダ、オーストラリア、イギリス、フランス、


　　　　　　イタリア、ドイツ、スペイン、マレーシア、


　　　　　　フィリピン、タイ、シンガポール、インドネシア


　　　　　　その他31の国と地域にて配信中





配信開始日：　　　2024年10月7日（月）


価格：　　　　　　 基本プレイ無料 （ゲーム内課金あり）


公式サイト：　　　 https://d-rpg.com/


運営：　　　　　　 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社


