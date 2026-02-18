TVアニメ「暁のヨナ」POP UP SHOPが池袋P´PARCO 3FにてOPEN！
今回のイベントでは、TVアニメ「暁のヨナ」の新作グッズを販売いたします。
ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=109417
【イベント情報】
イベント名：TVアニメ「暁のヨナ」POP UP SHOP
開催期間：2026年2月25日(水)～3月11日(水)
開催場所：池袋P´PARCO 3F
【購入特典】
【販売商品】
キラキラカンバッジ(ランダム) PALE TONE series 2026 ver.
価格：660円(税込)
種類数：全12種
サイズ：φ約56mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
インスタントフォト風ブロマイド(ランダム) PALE TONE series 2026 ver.
価格：550円(税込)
種類数：全12種
サイズ：H86mm×W54mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ダイカットステッカー(ランダム) PALE TONE series 2026 ver.
価格：550円(税込)
種類数：全12種
サイズ：最大H70mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ミニアクリルブロック(ランダム) PALE TONE series 2026 ver.
価格：1,100円(税込)
種類数：全12種
サイズ：80mm×60mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
スライドキーホルダー PALE TONE series 2026 ver.
価格：各1,485円(税込)
種類数：全12種
サイズ：60mm内
アクリルフィギュア PALE TONE series 2026 ver.
価格：各1,760円(税込)
種類数：全12種
サイズ：全高150mm以内
マウスパッド PALE TONE series 2026 ver.
価格：各2,200円(税込)
種類数：全3種
サイズ：約180mm×220mm
＜途中導入＞
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
【権利表記】
(C)草凪みずほ・白泉社／暁のヨナ製作委員会
