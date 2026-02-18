大好評につき第2弾！働く女性を応援！リトルミイのスマホ壁紙を無料プレゼント／女の転職type
昨年20周年を迎えた『女の転職type』は、これまでの感謝を込めて、働く女性を応援する企画「20のいいこと」を実施しています。 昨年11月に実施した第1弾の壁紙プレゼント企画がご好評をいただいたことを受け、この度、第2弾をリリースいたしました！
女の転職typeオリジナル！リトルミイのスマホ壁紙プレゼント♪
『女の転職type』オリジナルデザイン！リトルミイのスマートフォン用壁紙を全員にプレゼントします。体はとても小さいけれど、勇敢で独立心旺盛なリトルミイ。その姿に「自分らしく働く女性を応援したい」という私たちの想いを重ねて、この壁紙を制作しました。前回のデザインとはまた異なる、新しいリトルミイの表情をぜひお楽しみください。
壁紙ダウンロード、「20のいいこと」企画は以下の特設ページから！
https://woman-type.jp/s/campaign29/
■『女の転職type』20周年記念書籍『働くわたしの仕事地図』も好評発売中
「このままでいいの？」と漠然とした不安を抱える働く女性へ。やりがい、人間関係、ワークライフバランス…。キャリアの悩みを解消し、自分らしい人生の舵をとるためのヒントが満載。あなただけの「仕事地図」を見つけるための一冊です。
著者：小林佳代子（女の転職type編集長）
定価：1,650円（税込）
発売日：2025年5月14日
発行：ダイヤモンド社
ページ数：208ページ
http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4478120706
■『女の転職type』
正社員で長く働きたい女性のための転職サイトです。2005年のサービススタートからおかげさまで20周年を迎えます。未経験から正社員になれる求人、プライベートも充実できる残業が少ない求人、仕事と育児を両立できる求人など、女性に人気の求人を多数掲載。充実したマッチング機能で、自分に合った仕事を見つけることも簡単です。
https://woman-type.jp/
