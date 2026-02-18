大好評につき第2弾！働く女性を応援！リトルミイのスマホ壁紙を無料プレゼント／女の転職type

株式会社キャリアデザインセンター

昨年20周年を迎えた『女の転職type』は、これまでの感謝を込めて、働く女性を応援する企画「20のいいこと」を実施しています。 昨年11月に実施した第1弾の壁紙プレゼント企画がご好評をいただいたことを受け、この度、第2弾をリリースいたしました！

女の転職typeオリジナル！リトルミイのスマホ壁紙プレゼント♪

『女の転職type』オリジナルデザイン！リトルミイのスマートフォン用壁紙を全員にプレゼントします。体はとても小さいけれど、勇敢で独立心旺盛なリトルミイ。その姿に「自分らしく働く女性を応援したい」という私たちの想いを重ねて、この壁紙を制作しました。前回のデザインとはまた異なる、新しいリトルミイの表情をぜひお楽しみください。

壁紙ダウンロード、「20のいいこと」企画は以下の特設ページから！

https://woman-type.jp/s/campaign29/

■『女の転職type』20周年記念書籍『働くわたしの仕事地図』も好評発売中

「このままでいいの？」と漠然とした不安を抱える働く女性へ。やりがい、人間関係、ワークライフバランス…。キャリアの悩みを解消し、自分らしい人生の舵をとるためのヒントが満載。あなただけの「仕事地図」を見つけるための一冊です。

著者：小林佳代子（女の転職type編集長）

定価：1,650円（税込）

発売日：2025年5月14日

発行：ダイヤモンド社

ページ数：208ページ

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4478120706

■『女の転職type』

正社員で長く働きたい女性のための転職サイトです。2005年のサービススタートからおかげさまで20周年を迎えます。未経験から正社員になれる求人、プライベートも充実できる残業が少ない求人、仕事と育児を両立できる求人など、女性に人気の求人を多数掲載。充実したマッチング機能で、自分に合った仕事を見つけることも簡単です。

https://woman-type.jp/

■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要

代表者 ：代表取締役社長兼会長 多田 弘實

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル

資本金 ：5億5866万円

設立 ：1993年7月8日

従業員数 ：768名（2025年9月30日現在）

事業内容 ：

・キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』等の運営

・転職フェアの開催

・人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）

・質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス

・IT業界に特化した人材派遣サービス『type IT派遣』（厚生労働大臣許可 派13-315344）

・Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営

など、企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供