「弦巻マキ&宮舞モカ」POP UP SHOPの事後通販スタート！
新宿マルイ アネックス 7Fにて開催しておりました「弦巻マキ&宮舞モカ」POP UP SHOPの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4467
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年2月18日(水)18:00～3月4日(水)23:59
【発送予定日】
・2026年4月下旬～5月中旬以降順次発送
【製品情報】
オーロラクリアカード(ランダム)
冬服 ver.
価格：880円（税込）
種類数：全10種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
カンバッジセット 冬服 ver.
価格：1,210円（税込）
種類数：全1種
硬質カードケース 冬服 ver.
価格：770円（税込）
種類数：全1種
オーロラアクリルキーホルダー
冬服 ver.
価格：各1,100円（税込）
種類数：全2種
デカアクリルスタンド 冬服 ver.
価格：各2,200円（税込）
種類数：全2種
キャンバスプレート 冬服 ver.
価格：各1,870円（税込）
種類数：全2種
マイクロファイバー 冬服 ver.
価格：各825円（税込）
種類数：全2種
B2タペストリー 冬服 ver.
価格：3,850円（税込）
種類数：全1種
ラバーデスクマット 冬服 ver.
価格：4,400円（税込）
種類数：全1種
【権利表記】
(C)AHS Co. Ltd.
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売