増田幸太、KaitoがW主演！　WaVe′S企画「リップルス」旗揚げ公演『不咲息子～さかずきっず～』チケット販売中

舞台『不咲息子～さかずきっず～』が2026年3月11日 (水) ～ 2026年3月15日 (日)にコフレリオ 新宿シアター（東京都 新宿区 歌舞伎町 2-15-3 新宿KSビル1F）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケットはこちら :http://confetti-web.com/@/WaVe_S

WaVe'S企画「リップルス」旗揚げ公演がいよいよ来月に上演！

安藤亮司(劇団ウルトラマンション)書き下ろし作品の『不咲息子～さかずきっず～』をWキャストで上演します。

主演にはオーディションで抜擢された増田幸太とKaito。ヒロインには澤田奏音。

また、坂口実成夢、内田彩澄、吉田拓也、山下ナオ、高橋理勇らが名を連ねます。

そして、初演に唯一出演したお笑い芸人のしょっぴー(さくらだモンスター)のほか、八幡夏美、井関友香、三浦修ら作品を彩るベテランも加わり、両チーム総勢22名でお送りします。

ご来場をお待ちしております。

【あらすじ】

父親が死んだ。

父親はやくざだった。

僕にも母にもたくさん迷惑をかけてから死んだ。

大嫌いだった。とか、思いながらも遺品整理はやってやる。

中から、遺書らしきものが出てくる。

『え？俺が三代目？』

■脚本/演出:安藤亮司(劇団ウルトラマンション)よりコメント

リップルス旗揚げの本と演出をお任せくださり光栄です。

今は役者さんたちと会えるのがただただ楽しみで、

稽古が始まる日をウズウズ待っております。

楽しく優しくそして熱い３月にしたいです！

観劇初めてのお客様にも楽しんでいただける作品になっております。

皆様のご来場、心よりお待ちしております。

■プロデューサー坂本真一よりコメント

初めまして坂本真一です。

WaVe'S旗揚げ公演『不咲息子～さかずきっず～』から早くも3年が経ちました。

不咲息子はWaVe'Sの原点です。

今回WaVe'S企画としてお届けする『リップルス』では再び不咲息子という作品を

旗揚げ公演として上演できることを嬉しく思います。

オーディションで選ばれた若手、そしてベテランまで多彩なキャストが集まりまし

た。

新しいハートフルコメディ『不咲息子～さかずきっず～』をお届けします。

是非楽しみにしていてください。

公演概要

舞台『不咲息子～さかずきっず～』

公演期間：2026年3月11日 (水) ～ 2026年3月15日 (日)

会場：コフレリオ 新宿シアター（東京都 新宿区 歌舞伎町 2-15-3 新宿KSビル1F）

■出演者

＜さくらチーム＞

増田幸太

高井佑

澤田奏音

しょっぴー（さくらだモンスター）

内田彩澄

吉田拓也

高橋理勇

葉月咲良

花形光音

小松崎郁

八幡夏美

井関友香

三浦修

＜さくらんぼチーム＞

Kaito

坂口実成夢

澤田奏音

山下ナオ

丹治陽佑

笹野佑斗

鈴宮来菜

原田虎白

三月真祐

羽音莉花

八幡夏美

井関友香

三浦修

■スタッフ

脚本・演出：安藤亮司（劇団ウルトラマンション）

舞台監督：西山みのり／音楽：福田新／音響：前田マサヒロ／照明：安永瞬(Glowworks inc.)／美術：角浜有香／衣装協力：真野真由美／宣伝美術：あげもみじ／アンダーキャスト：宮下優里菜／

票券・当日運営：白石佳穂／キャスティング・制作：三浦さとみ

プロデューサー：坂本真一

企画：WaVe'S

主催：ライスアップヒル 飯沼徹

■公演スケジュール

2026年03月11日(水) 19:00 ★

2026年03月12日(木) 19:00 ☆

2026年03月13日(金) 14:00 ★

2026年03月13日(金) 19:00 ☆

2026年03月14日(土) 13:00 ★

2026年03月14日(土) 18:00 ★

2026年03月15日(日) 12:30 ☆

2026年03月15日(日) 16:30 ☆

★：さくらチーム

☆：さくらんぼチーム



受付・開場開始：開演 45 分前

未就学児童入場不可

■チケット料金

S席：8,000円（前方3列）

A席：5,500円

（全席指定・税込）

