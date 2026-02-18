【NANOA】ブランド初の実店舗販売！アインズ＆トルペの店頭取り扱いを開始しました。

株式会社NANOA

株式会社NANOA（本社：東京都中央区銀座6-10-1、代表取締役：中村 太亮）が展開するスキンケアブランド「NANOA（ナノア）」は、2026年2月1日よりコスメショップ「アインズ＆トルペ」にて、NANOA商品の店頭取り扱いを開始いたしました。今回の取り扱い開始により、これまで主にオンラインを中心に展開してきたNANOAのスキンケア商品を、全国のアインズ＆トルペ店舗にて実際に手に取り、テクスチャーや使用感を確認しながらお選びいただけるようになります。

NANOA、待望の店頭展開へ

NANOAは、「ずっと、らしく、美しく」というブランドコンセプトのもと、皮膚科学に基づき、ヒト幹細胞由来成分(整肌成分として)をはじめとした美容成分に着目したスキンケアブランドです。これまでオンラインを中心に支持を集めてきた一方で、「実際に試してから購入したい」、「店頭で相談しながら選びたい」というお声を受け、このたび全国の「アインズ＆トルペ」にて待望の店頭取り扱いが実現しました。日常使いしやすい価格帯でありながら、エイジングケア(年齢に応じたお手入れ)を追求した本格的な処方を、より身近な売り場からお届けします。

店頭取り扱いイメージ

「アインズ＆トルペ」の店頭では、NANOAの世界観を伝える専用什器を設置。初めてNANOAを手に取る方にも分かりやすく、成分特徴や使用シーンをイメージしやすい売り場づくりを行います。

店頭取り扱い商品

「ナノア SCセラム（美容液）」

年齢による乾燥やハリ不足が気になる方へ向け、開発された次世代美容液です。エクソソーム・ヒト幹細胞培養液をはじめ、EGF・FGF、ビタミンC誘導体、ナノカプセル化したプラセンタエキスなどの整肌成分を贅沢に配合。

さらに3種のセラミドやヒアルロン酸が角質層までうるおいを届け、キメの整ったなめらかな肌へと導きます。とろみのある濃密なテクスチャーでありながら肌なじみがよく、毎日のスキンケアに取り入れやすい処方です。

乾燥によるキメの乱れやくすみ（※1）が気になる方、ワンランク上のエイジングケア（※2）を目指す方におすすめの一本です。

商品URL：https://nanoa-shop.com/serum/

「ナノア SCローション（化粧水）」

ナノ浸透、未体験のうるおいを。エイジングケア（※1）と保湿ケアを両立した化粧水です。エクソソーム・ヒト幹細胞由来成分をはじめ、EGF、FGFなどの整肌成分に加え、ビタミンA・B2・B6・C・Eといったビタミン誘導体を厳選配合し、年齢を重ねた肌にうるおいとハリを与えます。

さらに、セラミド、ヒアルロン酸、プラセンタ、フラーレン、ユビキノンといった多彩な保湿成分で、角質層まで水分を届ける保湿設計にこだわりました。また、お肌のことを考え、6つの無添加処方（アルコール・パラベン・香料・鉱物油・紫外線吸収剤・合成着色料フリー）を採用。

商品URL：https://nanoa-shop.com/lotion/

「ナノア SCモイスチャーフェイスマスク」

皮膚科学の視点から研究開発を重ねた、プレミアムシートマスクです。ヒト幹細胞培養液エキスやエクソソームをはじめ、EGF・FGFなどの整肌成分を贅沢に配合し、乾燥による年齢サインにアプローチします。不織布には旭化成のシート素材「ベンリーゼ(R)」を採用。

吸い付くようなフィット感と、もっちりとした肌触りが心地よく、お顔全体をしっかりカバー。

美容成分を角質層まで効率よく届ける設計にこだわりました。さらに、ヒアルロン酸、セラミド、フラーレン、コラーゲン、レチノール（ビタミンA誘導体）などの豊富な保湿・整肌成分が、潤いに満ちた健やかな素肌へと導きます。

商品URL：https://nanoa-shop.com/scmoisture-facemask/

取り扱い店舗（一部抜粋）

●アインズ&トルペ 東京駅店

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街1F

https://ainz-tulpe.jp/shop/13006/

●アインズ＆トルペ 新宿東口店

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-36-10 ミラザ新宿ビルB1F～2F

https://ainz-tulpe.jp/shop/13010/

●アインズ＆トルペ 渋谷モディ店

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-21-3 1F

https://ainz-tulpe.jp/shop/13052/

●アインズ＆トルペ 自由が丘店

〒152-0035 東京都目黒区自由が丘2-10-8 自由が丘エヌケービル1F

https://ainz-tulpe.jp/shop/13003/

●アインズ＆トルペ 横浜ジョイナス店

〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 相鉄ジョイナス3F

https://ainz-tulpe.jp/shop/14005/

※本リストは2026年2月現在の取扱店舗情報の一部を掲載しております。最新の取扱状況は各店舗へご確認ください。

NANOAについて

NANOAは、「ずっと、らしく、美しく」をブランドコンセプトに掲げるスキンケアブランドです。年齢肌の悩みに着目し、整肌成分としてヒト幹細胞培養液やエクソソーム、EGF／FGF、さらにセラミド、ヒアルロン酸、ビタミンC誘導体などの成分を贅沢に配合した、化粧水、美容液、フェイスマスクなど多彩なアイテムを展開しています。

肌を健やかに整えながら、保湿とエイジングケア（※1）を両立させる処方にこだわり、不要な添加物を入れない無添加設計と製造から出荷までの全工程を日本（※2）で行っています。年齢を重ねても角質層から潤いに満ちた肌を目指すための、日常使いに適した高機能スキンケアブランドです。

会社概要

株式会社NANOA

「お客様の本物の満足を誠実にひたむきに提供し続ける」

NANOAを通じて、商品を手にとった人に心から満足してもらいたい。

その思いを胸に、最高の商品を提供していきます。



会社名：株式会社NANOA

代表者名：中村 太亮

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1

公式HP：https://nanoa-shop.com/company/