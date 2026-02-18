暗号資産販売所「CoinTrade」新規口座開設完了で1,000円相当のビットコインがもらえる「春の口座開設キャンペーン」を開催

株式会社マーキュリー

株式会社マーキュリー（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：都木 聡、以下「当社」）は、当社の提供するサービス「CoinTrade（コイントレード）」において、新規口座開設を対象としたキャンペーン「春の口座開設キャンペーン」を2026年2月18日より開催することをお知らせいたします。

キャンペーン内容

■キャンペーン期間

2026年2月18日(水)～ 2026年5月29日(金)

■キャンペーン特典

条件達成者全員に1,000円相当のビットコイン（BTC）をプレゼント

■キャンペーン条件（エントリー不要！）

キャンペーン期間内にキャンペーンページより新規で口座開設を完了した方全員を対象に1,000円相当のビットコインをプレゼントいたします。

■キャンペーンページ

https://coin-trade.cc/lp/ad006/(https://coin-trade.cc/lp/ad006/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=campaign01&campaign_group=group2&modal_content=campaign01&tracker_code=7bf1733d39df37a1f2352a459c813c8fd1bf1cc6f6e08a250b1b27a829526021)

■プレゼント付与時期

条件達成の翌月20日頃に付与

※付与日の12:00時点のレートにて算出

注意事項※必ずお読みください

- 本キャンペーンの参加にはエントリーは不要です。- キャンペーンへの参加は新規口座開設のお申込みが必要になります。- 本キャンペーン期間におけるプレゼントの付与は1回のみとなっており、1,000円相当のビットコイン（BTC）の付与となります。- 新規口座開設申込をいただいてから開設完了までには、数日を要することがありますのでお早めにお申し込みください。- ご本人様確認業務の混雑により、新規口座開設申込から開設完了まで、遅延が生じる場合がございますこと予めご了承ください。- キャンペーン特典のプレゼント時に口座を解約済、もしくは解約のお申し出をいただいた場合は本キャンペーン特典のプレゼント対象外となります。- 不正な取引、その他利用規約違反に該当する行為があったと当社が判断した場合は本キャンペーン特典のプレゼント対象外となります。- 本キャンペーンは当社の都合により予告なく変更または終了することがございますのでご了承ください。なお、変更あるいは終了により生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。- キャンペーン特典プレゼント時期は、当社の都合により予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。- キャンペーン期間中に条件を達成していない場合、いかなる理由があっても本キャンペーン特典のプレゼント対象外となります。- 本キャンペーン特典に関する確定申告等のお手続きについてはお客様ご自身でのご確認をお願いいたします。（詳細は税務署にお問い合わせください）- 本プレゼントの該当状況に関するお問い合わせにはお答えできません。あらかじめご了承ください。- お友達紹介プログラム経由で口座開設をされた方は本キャンペーンの対象外となります。- 口座開設を条件にサイト内のポイントや通貨が付与されるサイト（ポイントサイトなど）経由で口座開設をされた方は本キャンペーンの対象外となります。

以上

当社は2021年2月17日に正式に暗号資産交換業者の登録を完了し、2021年3月15日に暗号資産販売所「CoinTrade（コイントレード）」のサービスを開始いたしました。「CoinTrade（コイントレード）」はシンプルなトレードビュー、直感的なインターフェース、東証プライム市場上場企業グループが提供する世界最高水準セキュリティを持つ安心で快適なトレードが可能な暗号資産販売所サービスです。また、2022年7月28日に「CoinTradeStake（コイントレードステーク）」、2024年7月4日には「CoinTrade Lending（コイントレードレンディング）」のサービスも開始いたしました。今後も暗号資産・ブロックチェーン分野における新たなサービスを開発することでお客様に愛されるサービスを提供するために邁進していく所存です。

【マーキュリー会社概要】

会社名 株式会社マーキュリー

所在地 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー 12階

代表者 代表取締役社長 都木 聡

登録番号 暗号資産交換業者（登録番号 関東財務局長 第00025号）

設立年月 2017年9月

資本金 5億円（2025年11月末現在）

加入協会 一般社団法人日本暗号資産等取引業協会（JVCEA）

一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会 (JCBA)

一般社団法人ブロックチェーン推進協会（BCCC）

一般社団法人日本ブロックチェーン協会（JBA）

一般社団法人JPCrypto-ISAC

ホームページ https://coin-trade.cc/

※このページに掲載されているプレスリリースその他の情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

＜リスク情報について＞

「CoinTrade（コイントレード）」で取り扱っている商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。なお、本プレスリリースは投資の勧誘や暗号資産の売買を推奨するものではありません。