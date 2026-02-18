GATE芸人が出演する特番の配信が決定 メインパーソナリティは友田オレ
プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司 東京証券取引所プライム市場：2461）が運営する、国内最大級のお笑いラジオアプリ「GERA（ゲラ）」にて「We Are The GATE」の配信が決定いたしました。
この番組は、GATEに所属する芸人が集結する全4回の特別番組となります。
新たに「芸人募集」を開始し勢いに乗るGATEの魅力を伝える本番組では、メインパーソナリティを友田オレが担当。毎回異なる所属芸人をゲストに迎え、事務所の裏側や芸人同士のディープな関係性を語り尽くします。
ゲストには、第1回にリンドバーグ、第2回にイクラボブチャンチャン、第3回にシャワーカーテニストが週替わりで登場。さらに最終回となる第4回は、GATE芸人が総出演する事務所ライブ「YAGATE」の開催後日に配信を予定しており、ライブの熱気や興奮冷めやらぬ裏話をそのままお届けします。
【番組概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/26953/table/194_1_8550390461b87f7685df86aa55f8c57a.jpg?v=202602180651 ]
【コメント(敬称略)】
友田オレ
未知の惑星GATEを、世の中に知ってもらう格好のチャンスが到来しました。
この惑星には不思議な人たちがたくさん住んでいますから、きっと楽しいラジオになることでしょう！
宇宙旅行の始まり始まり～
【お笑いラジオアプリ「GERA（ゲラ）」について】
GERAはお笑い芸人を中心としたラジオアプリです。お笑い賞レースで活躍されている芸人さんや注目の若手を始め、ライブシーンで活躍されている芸人さんなど幅広いラインナップで配信しています。
各番組は基本的に法人の広告収入に頼らず、限定コンテンツなどの特典が楽しめる「番組メンバーシップ機能」や、リスナー個人が「スポンサー権利」「サポート機能」を購入し番組を直接応援できる仕組みにより運営しております。これにより、リスナーの皆様とのより強い絆を築きながら、クリエイティブで独自性の高いコンテンツ制作を実現しています。
また、音声コンテンツの受託制作も随時行っております。
■アプリURL：https://st.gera.fan/download/(https://app.adjust.com/1vae5jl8?fallback=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F&redirect_macos=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F)
■Web URL ：https://gera.fan/
■GERA公式X：https://x.com/radio_gera
【本リリースに関するお問い合わせ先】
株式会社ファンコミュニケーションズ GERA運営チーム
Email：contact@gera.fan
※音声コンテンツの受託制作もこちらから受け付けております
【株式会社ファンコミュニケーションズについて】
ファンコミュニケーションズ
所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル
設立日：1999年10月1日
代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）
資本金：11億8,956万円（2025年12月31日現在）
※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。