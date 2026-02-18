エコスタイル、洋服・バッグ対象「買取20％アップキャンペーン」を開催

株式会社スタンディングポイント

株式会社スタンディングポイント（本社：東京都目黒区、代表取締役：若森 寛）が運営するファッションリユース事業「エコスタイル（ECOSTYLE）」は、2026年2月1日より、洋服・バッグを対象とした「買取20％アップキャンペーン」を開始しました。春に向けた衣替えや整理需要が高まる時期に合わせ、1点あたり最大2万円の増額により、より納得感のある買取体験を提供します。

洋服・バッグを対象に買取金額20％アップ

本キャンペーンでは、期間中にお持ち込み・お申込みくださった洋服・バッグの査定金額を、1点ごとに20％アップして買取いたします。

1点あたりの増額上限は最大2万円となっており、ブランドや状態に応じた通常査定額に対して自動で適用されます。

冬物から春物への切り替えや、クローゼット整理のタイミングに合わせて、ぜひエコスタイルの買取サービスをご活用ください。

▶ キャンペーンURL

https://www.style-eco.com/strengthen/accessories/pet/therow/therow-067549.html(https://www.style-eco.com/strengthen/accessories/pet/therow/therow-067549.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=202602_therow)

キャンペーン概要

【キャンペーン名】

【1点あたり最大2万円】洋服・バッグ 買取20％アップキャンペーン(https://www.style-eco.com/strengthen/accessories/pet/therow/therow-067549.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=202602_therow)

【開催期間】

2026年2月1日（日）～3月31日（火）

※宅配買取は3月31日（火）までにお申込みいただき、4月10日（金）までに到着したお品物まで有効

【対象アイテム】

・洋服

・バッグ

【特典内容】

・買取成立1点ごとに査定額を20％アップ

・1点あたりのキャンペーン上限額は2万円まで

買取相場例

実際の買取事例をもとに、キャンペーン適用時の査定イメージをご確認いただけます。

エコスタイルの買取サービス

エコスタイルでは、お客様のライフスタイルに合わせて、以下の3つの買取方法をご用意しています。

・店頭買取：予約不要。その場で査定・現金化が可能

・宅配買取：全国対応・送料無料。自宅から発送するだけ

・出張買取：鑑定士がご自宅まで訪問。まとめ売りにも対応

まずは無料のLINE査定にて、事前にお見積もりいただくことも可能です。

■ 注意事項

・買取1点あたりのキャンペーン上限金額は2万円までとなります。

・新品・未使用品と判断されるお品物、当日の貴金属相場でお見積りするお品物は対象外です。

・他キャンペーンとの併用はできません（優遇率の高いキャンペーンを優先適用）。

・過去に買取不成立となったお品物は対象外となります。

・全店がキャンペーン対象店舗です。

・入野店は併設駐車場34台分を完備。東京・神奈川・大阪・兵庫の店舗では、買取成立時に上限800円までの駐車場代金をお支払いしています。

【各種お申し込み】

・LINE査定（無料）

https://page.line.me/119gqfyh?openQrModal=true(https://page.line.me/119gqfyh?openQrModal=true&utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=202602_therow&utm_content=line)

・宅配買取申込み

https://www.style-eco.com/takuhai-kaitori/moushikomi/wide_step1.php(https://www.style-eco.com/takuhai-kaitori/moushikomi/wide_step1.php?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=202602_therow&utm_content=takuhai)

・出張買取申込み

https://www.style-eco.com/syuttyou-kaitori/moushikomi/(https://www.style-eco.com/syuttyou-kaitori/moushikomi/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=202602_therow&utm_content=syuttyou)

【会社概要】

会社名：株式会社スタンディングポイント（屋号：エコスタイル）

所在地：〒153-0051 東京都目黒区上目黒3-6-18 TYビル5F

創業：2001年

事業内容：ブランド品・洋服・バッグ・時計・ジュエリー等のリユース事業

公式サイト：https://www.style-eco.com/

【お問い合わせ先】

エコスタイル 総合窓口

TEL：0120-991-223