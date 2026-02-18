藤子不二雄Ⓐ原作のTVアニメ『プロゴルファー猿』のテーマ曲「夢を勝ちとろう」、「マイウェイ猿丸」を収録した7inchアナログ盤の復刻発売が決定！

日本コロムビア株式会社(C)藤子Ⓐ・シンエイ・小学館

漫画家・藤子不二雄Ⓐ原作のTVアニメ『プロゴルファー猿』のテーマ曲を収録した７inchアナログが初の復刻発売！A面には、オープニング・テーマ「夢を勝ちとろう」、B面には、エンディング・テーマ「マイウェイ猿丸」を収録。

いずれも1987年に発表され、アニメ・ソング界の帝王・水木一郎が歌う『プロゴルファー猿』の最も有名な楽曲。

「夢を勝ちとろう」は、嵐の中で主人公・猿丸（CV:頓宮恭子）が「ワイは猿や！プロゴルファー猿や！」と吠える名台詞から始まり、水木一郎のパワフルで力強い声で歌い上げられる名曲。

大のゴルフ好きとして知られる藤子不二雄Ⓐ自らが作詞を担当しており、ゴルフの専門用語を織り交ぜ、漫画の世界観が存分に表現された歌詞にも注目です。

「マイウェイ猿丸」は、勇ましいオープニング・テーマとは対照的に、タイトルの通り、我が道をゆく猿丸の、純粋で少しおちゃめなキャラクターが感じられるコミカルな一曲です。

いずれの楽曲も、小林亜星（作曲）×筒井広志（編曲）という昭和アニメ・ソングの名コンビが手掛けており、ファンには見逃せない1枚！当時のデザインを復刻したジャケットと共にお楽しみください。

本日より全国のレコード取り扱い店舗にて予約受付が開始します。

◆商品情報

タイトル：夢を勝ちとろう／マイウェイ猿丸

発売日：2026年5月27日

価格：\2,420（税抜価格：\2,200）

商品仕様：7inchシングルレコード／1枚組

品番：HMJA-234

POS：4549767 36736 1

発売元：日本コロムビア

販売元：ローソンエンタテインメント

商品サイト： https://www.hmv.co.jp/news/article/260213125

【SideA】

夢を勝ちとろう／水木一郎 セリフ：頓宮恭子

(TVアニメ「プロゴルファー猿」オープニング・テーマ)

作詩：藤子不二雄 作曲：小林亜星 編曲：筒井広志

【SideＢ】

マイウェイ猿丸／水木一郎

(TVアニメ「プロゴルファー猿」エンディング・テーマ)

作詩：高田ひろお 作曲：小林亜星 編曲：筒井広志

