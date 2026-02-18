『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』本日2/18(水)よりバレンタインイベント悪魔編開催！スイーツモチーフの衣装を着た悪魔たちが登場！

株式会社ケイブ

株式会社ケイブ(本社：東京都目黒区、代表取締役社長:高橋祐希、証券コード:3760)が配信中のシューティングゲームアプリ「ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』(『ごまおつ』)におきまして、2月18日(水)よりバレンタインイベント『バレンタイン・スイーツ 悪魔姉妹の想いを込めて』を開始いたしました。

◆『バレンタイン・スイーツ 悪魔姉妹の想いを込めて』開催！

2026年2月18日(水)メンテナンス後より、バレンタインイベント『バレンタイン・スイーツ 悪魔姉妹の想いを込めて』を開始いたしました。

バレンタインイベントは乙女編と悪魔編の2つに分かれており、イベント後半である今回の悪魔編では、活力を失ってしまったパティシエ妖精に初心を思い出してもらうため、スイーツタウンの歴史を探る悪魔たちのストーリーをお楽しみいただけます。

<プロローグ>

バレンタインが迫るなか、ティートリーに頼まれ、スイーツタウンにやって来た真少年と悪魔達。

黒い魔力の影響を受けて、やる気を無くしたパティシエ妖精達を救うため、

悪魔達は、とある人物にもらったレシピでお菓子を作ることに。

しかし、自由奔放な悪魔達のお菓子作りが順調に進むわけもなく。

真少年が不安に思うなか、ダチュラだけがレシピ通りにお菓子を完成させるが……？

甘美なお菓子の匂いの中に混じる、不穏な思惑。

果たして、スイーツタウンの……いや、王都のバレンタインの命運はいかに！？

■スイーツモチーフの衣装を身にまとった悪魔の使い魔が登場！

イベントステージを遊ぶと獲得できるイベントアイテム「ワンダースパチュラ（悪魔）」を集めることによって、モチーフのスイーツを手にした【糖恋】シリーズの使い魔が手に入ります。

また、イラストに悪魔のサインが入った使い魔なども手に入れることができます。

▲【糖恋】シリーズの悪魔(進化後)

イベント開催期間：

2026年2月18日(水)メンテナンス後～2026年2月26日(木)23:59まで

お知らせ：

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911003

◆スイーツバレンタイン悪魔ステップアップガチャが登場！

バレンタインイベントの開催にあわせ「スイーツバレンタイン悪魔ステップアップガチャ」の販売を開始いたしました。

スイーツサイズになった悪魔達が描かれた、【恋菓師】シリーズの使い魔がそれぞれ登場するガチャを販売中です。

▲【恋菓師】シリーズの悪魔

ガチャ販売期間：

2026年2月18日(水)メンテナンス後～2026年2月27日(金)メンテナンスまで

お知らせ：

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911005

※各イベント・キャンペーンの詳細に関してはアプリ内のお知らせをご確認ください。

※各イベント・キャンペーンは予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

『ゴシックは魔法乙女』に関する最新情報は、公式X(https://x.com/mahouotome_info)やアプリ内のお知らせをご覧ください。

■基本情報

タイトル：『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』

対応機種：iOS／Android／Amazon

ジャンル：シューティングRPG

配信時期：2015年4月1日～配信中

価格：基本無料（一部アイテム課金あり）

ダウンロードURL

[App Store] https://itunes.apple.com/jp/app/id924726102?mt=8

[Google Play] https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cave.mahouotome

[Amazonアプリストア] https://www.amazon.co.jp/dp/B079XZQ7M1

公式サイト：https://gomaotsu.jp/

公式X：https://X.com/mahouotome_info

公式PV：https://youtu.be/IHmBrNTHmCw

権利表記

(C)2015 CAVE Interactive CO., LTD.

■株式会社ケイブ

株式会社ケイブは、「ケイブが創ると未来はもっと楽しくなる」というコンセプトのもと、モバイル、コンピューター向けのゲームを通じたオンラインエンターテインメント事業を展開し、世界の人々に対し豊かで魅力的なライフスタイルを提案してまいります。

https://www.cave.co.jp/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。