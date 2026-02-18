一般社団法人災害対策トレーニングセンター支援会

2011年3月11日。

東日本大震災と、それに伴う福島第一原子力発電所事故から15年。

記憶が少しずつ過去になりつつある今だからこそ、

当時の対応を改めて振り返り、将来への備えを考える機会が求められています。

東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター（DMTC）は、

2026年3月11日（水）にシンポジウム「3.11東日本大震災と福島原子力事故を振り返る～原子力事故時の災害対策～」を開催いたします。

■イベント詳細

日時：2026年3月11日（水）13:40～17:40

（終了後、同会場にて有料懇親会を予定）

会場：東京大学生産技術研究所 駒場リサーチキャンパス

（東京都目黒区駒場4丁目6-1）

定員：80名（先着順・要事前申込）

参加費：無料

※懇親会参加者のみ1,000円（当日集金）

申込方法：以下フォームよりお申込みください

https://forms.gle/Exg9tcCWYR8Dzvp39

※定員に達し次第締め切り

お問い合わせ：info＠dmtc-sa-dms.com

■登壇予定者

・近藤 久禎 先生

（国立健康危機管理研究機構 DMAT事務局 次長）

・林 俊行 氏

（元復興庁統括官、元国土交通審議官）

・廣瀬 直己 氏

（日本動力協会会長／前東京電力ホールディングス株式会社社長）

・目黒 公郎 教授

（東京大学生産技術研究所 教授／附属災害対策トレーニングセンター長）

■実施の目的

本シンポジウムでは、国・企業・医療という異なる立場から、東日本大震災および福島原子力事故時の対応を振り返ります。

単なる回顧ではなく、

「想定を超える事態」に対して、どのような判断がなされ、どのような課題が残ったのかを共有し、原子力事故時の災害対策へのイマジネーションを高めることを目的としています。

防災・危機管理に携わる専門職の方々はもちろん、原子力災害対策に関心を持つ行政関係者、地域住民の皆様にとっても、実践的な学びの機会となることを目指します。

■主催

東京大学生産技術研究所附属 災害対策トレーニングセンター（DMTC）

東京大学 沼田宗純研究室

DMTCは、災害対応力向上を目的とした実践的な教育・訓練・研究を行う機関です。専門人材の育成とともに、社会全体の防災力向上に取り組んでいます。

【東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター(DMTC) 概要】

DMTCは、「災害対策の知をきわめる」「災害対策を推進する人をはぐくむ」「対話する場をつくる」という3つの視点を持ち、多様な人材輩出と、人類が直面するさまざまな地球規模の課題解決に取り組んでおります。

代表理事：目黒公郎

所在地：〒153-0041 東京都目黒区駒場４丁目6-1 東京大学駒場リサーチキャンパス内総合実験研究棟An-509

設立日：2021年 (令和3年) 11月5日

【一般社団法人 災害対策トレーニングセンター支援会(DMTC-SA) 概要】

一般社団法人災害対策トレーニングセンター支援会(DMTC-SA)とは、東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター(DMTC)を支援する事のみを目的に設立した一般社団法人です。

能力検定「災害対策士(R)️」の運営や、DMTCが主催するさまざまなプログラム、イベントのサポートをしてまいります。

代表理事：目黒公郎

所在地：〒153-0041 東京都目黒区駒場４丁目6-1 東京大学駒場リサーチキャンパス内総合実験研究棟An-509

設立日：2022年 (令和4年) 5月31日