ＧＩ青森スタートアップイベント　開催のお知らせ

名鉄観光サービス株式会社

令和8年3月23日（月）13時から、ホテル青森で、仙台国税局主催「GI青森スタートアップイベント」が開催されます。（主催：仙台国税局）

イベントロゴ

当日は総合司会にフリーアナウンサーの落合由佳氏を迎え、ＧＩ青森の特性や魅力についての基調講演、料理研究家の栗原心平さんと青森県内の杜氏によるトークイベントを開催します。

さらに、トークイベントではGI青森の認定酒の試飲と青森県産品を使った料理とのペアリングもお楽しみいただけます。申込は3月6日（金）まで、専用フォームからの事前申込にて限定250名様で受付をしております。

なお、お申込み多数の場合は抽選等を実施しますので、あらかじめご了承ください。

皆様のご参加をお待ちしております。

チラシ表面

チラシ裏面

「地理的表示（GI=Geographical Indication）」

お酒について「正しい産地」であることと、「一定の基準」を満たして生産されたことを示すもので、産地からの申立てに基づき、国税庁長官の指定を受けることで産地名を独占的に名乗ることができます。

■開催概要

実施日：令和8年3月23日(月) 13:00～15:00（受付開始12:30）

場 所：ホテル青森 ３階「孔雀の間」

参加費：無料

申込定員：限定250名（要事前予約）

※申込多数の場合は抽選等を実施いたしますので、あらかじめご了承ください。

参加決定のお知らせは3月9日(月)頃にメールにてお知らせします。

※20歳未満の方はご応募できません。

プログラム 13:00 イベントスタート

13:10 基調講演【GI青森の解説】

14:00 トークイベント≪試飲・試食あり≫

●申込フォームURL https://forms.gle/4YjBa67DzDVhXU4z9

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

主催 仙台国税局

後援 青森県

協力 青森県酒造組合、地理的表示青森管理協議会

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

■お問合せ

GI青森スタートアップ支援事業事務局

(委託業者：名鉄観光サービス 仙台支店)

メールアドレス：sendai@mwt.co.jp

ＴＥＬ：022-227-3611

ＦＡＸ：022-261-4623

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

名鉄観光サービス株式会社 仙台支店

住所：〒980-0021

宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-3 JMFビル仙台01 6階

TEL：022-227-3611

FAX：022-261-4623

営業時間：9時30分～17時

営業日：月・火・水・木・金

休業日：土・日・祝日・年末年始

メールアドレス：sendai@mwt.co.jp