トップバリュベストプライス衣料品を約１７０種類まで拡充

イオン株式会社

イオンは、２０２６年８月までに品質とお買い得価格の両立を目指すプライベートブランド「トップバリュベストプライス」衣料品のラインアップを約１７０種類※１）まで拡充します。

近年、物価高による生活防衛意識を背景に、節約志向が高まっています。こうしたなか、イオンではニーズの変化に対応するために、必要な用途と機能に特化することで合理的にコストを削減し、納得の品質とお手頃な価格で「トップバリュベストプライス」の衣料品を販売します。

インナーではレディスのショーツ３枚組を税込８５８円で販売します。お客さまの好みに合わせて、２種類のはきこみ丈を品揃えしています。メンズではビジネスシーンに欠かせない長袖のドレスシャツを、形態安定機能付きで税込２,１７８円で販売します。他にキッズ・ベビー・雑貨でも展開し、キッズでは無地やライン入りのシンプルなソックス３足組を税込４１８円で販売します。

「トップバリュベストプライス」の衣料品は８月以降も、秋冬アイテムなどラインアップを拡充予定です。イオンはこれからも、お買い得価格の実現に向けてたゆまぬ企業努力を続けるとともに、お客さまの暮らしと未来を全力で応援してまいります。

【販売概要】

販売店舗：２０２６年２月時点で「イオン」「イオンスタイル」など、全国最大約６００店舗※２）

商品数：２０２６年８月までに約１７０種類※１）

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」

https://aeonretail.com/Page/f-bestprice.aspx

【商品一例】※２０２６年２月時点で販売しています。

レディス・メンズ インナー

商品名：トップバリュベストプライス レディス コットンブレンドレギュラーショーツ３枚組 ふつう／ふかめ

サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ

カラー：ドット柄４種類・花柄４種類

価格：本体７８０円（税込８５８円）

特長：伸縮性に優れた素材を使用。

商品名：トップバリュベストプライス メンズ オーガニックコットンブレンドＴシャツ 半袖クルーネック

サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ・２ＸＬ

カラー：４種類

価格：本体５８０円（税込６３８円）

特長：天竺編みＴシャツ。オーガニックコットンを３０％使用。

メンズ

商品名：トップバリュベストプライス 形態安定長袖ドレスシャツ レギュラーえり型／ボタンダウンえり型

サイズ：１０種類

カラー：レギュラーえり４種類・ボタンダウンえり４種類

価格：本体１,９８０円（税込２,１７８円）

特長：ベーシックな型の長袖ドレスシャツ。

キッズ・ベビー

商品名：トップバリュベストプライス カジュアルソックス３足組

サイズ：１.１６-２１ｃｍ ２.１９-２４ｃｍ

カラー：１.男の子８種類・女の子８種類 ２.男の子８種類・女の子８種類

価格：本体３８０円（税込４１８円）

特長：通学にぴったりなデザインバリエーション。

商品名：トップバリュベストプライス １.ベビー綿棒 スリムタイプ ２.ベビー綿棒 でこぼこタイプ

規格：１.４００本 ２.３２０本

価格：本体３６８円（税込４０４.８０円※３）

特長：綿球にカニやエビなどの甲殻類の殻から抽出されたキチンキトサンを配合した抗菌仕様。

雑貨

商品名：トップバリュベストプライス シンプルジッパーキャリー

サイズ：Ｓ（宿泊日数目安 約１～２泊）・Ｍ（宿泊日数目役 約３～５泊）

カラー：４種類

価格：Ｓサイズ本体７,８００円（税込８,５８０円）・Ｍサイズ本体９,８００円（税込１０,７８０円）

特長：ストッパー付き双輪キャスターのキャリーケース。

※１：種類とはデザイン×カラーの数のことです。

※２：店舗により品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合があります。

※３：単品で購入の場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。

以上