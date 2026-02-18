SSTR2026オフィシャル写真集の販売決定、公式オンラインショップで3/19～受付開始

一般社団法人日本ライダーズフォーラム

SSTR運営委員会（本社：東京・渋谷区、代表：風間深志）は、2026年開催の「SSTR2026（サンライズ・サンセット・ツーリングラリー）」の2月22日エントリー開始に際し、参加ライダーの走行風景やドラマを凝縮した「SSTR2026 オフィシャル写真集」の発売を決定いたしました。

本イベントは日の出とともに太平洋側の海岸をスタートし、日没までに石川県千里浜を目指す壮大な冒険ラリーです。今回発売されるオフィシャル写真集（A4判、約250頁前後）は、プロカメラマンが捉えた熱気あふれる写真をフルカラーで掲載した公式イヤーブックです。

販売方法の変更について

今年度より、従来の大会エントリー時の同時申し込みを廃止し、公式オンラインショップ「SSTR SHOP」での販売へと変更いたします。

なお、販売価格や表紙デザイン等の詳細仕様については後日発表を予定しております。

ご購入は、公式オンラインショップ「SSTR SHOP」はこちらから（3月19日販売開始）

SSTR SHOP :https://www.kazamaoffice.co.jp/shop

SSTR（サンライズ・サンセット・ツーリング・ラリー）とは

SSTR（サンライズ・サンセット・ツーリングラリー、以下SSTR）は、オートバイ冒険家の風間深志が発案した、日本最大級のツーリングラリーです。2013年に130台からスタートした本イベントは、単なる速さを競うレースではなく、「冒険」と「旅」をテーマにしたライダーの祭典として成長を遂げてきました。

最大の特徴は、日の出と共に日本列島の東側の海岸をスタートし、オリジナルGPSシステムを利用して設定された「立ち寄り地点」を巡ってポイントを獲得しつつ、その日の日没までに石川県千里浜なぎさドライブウェイのゴールを目指すという独自の形式にあります。参加日やスタート地点、ゴールまでのルートをライダー自身が決定し、テクニックや順位を競うのではなく、各々が掲げた目標に向かって走ります。こうした個々の挑戦を、地元の方々や行政・企業が熱く応援・協力する体制も、本大会の大きな魅力となっています。

SSTR公式サイトはこちら :https://sstr.jp/

本件に関するお問い合わせ先

SSTR運営委員会

住所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-21-2 長谷部第2ビル９F

TEL：03-3447-8522

E-MAIL: office@kazamaoffice.co.jp

HP：https://sstr.jp/