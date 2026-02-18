HATTRICK、アランマーレと初のアップサイクルプロジェクトを実施！

バリュエンスホールディングス株式会社

バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK Auction（https://auction.hattrick.world/）」は、アランマーレ秋田・アランマーレ山形・アランマーレ富山の3チーム合同による初のアップサイクルプロジェクト「UPCYCLE AUCTION」を、2026年2月18日（水）より開催いたします。

実際に使用した各チームの練習着をアップサイクルし、ショルダーバッグを製作・出品

アランマーレは、株式会社プレステージ・インターナショナルが運営する女子スポーツチームです。「アランマーレ秋田」は秋田県秋田市を活動拠点とするWリーグ所属の女子バスケットボールチーム、「アランマーレ山形」は山形県酒田市を活動拠点とする女子バレーボールチーム、そして、「アランマーレ富山」は富山県射水市を拠点としリーグHに所属する女子ハンドボールチームです。アランマーレでは、競技活動にとどまらず、地域社会や環境への配慮を重視したサステナブルな取り組みを推進しています。各チームが活動拠点とする地域とのつながりを大切にしながら、スポーツを通じた社会的価値の創出や、持続可能な社会の実現を目指した活動を行っています。

一方、バリュエンスジャパン株式会社が運営する「HATTRICK」は、スポーツチームや団体をはじめ、エンターテインメント業界ではアーティスト、映画会社などと共同でアップサイクルプロジェクト（オークション）を実施しています。

このたび「HATTRICK Auction」にて開催される「UPCYCLE AUCTION」では、アランマーレ秋田・アランマーレ山形・アランマーレ富山の各チームが実際に使用した練習着を素材として、ショルダーバッグへアップサイクルし、ファンの皆さまへお届けします。

本来であればシーズン終了とともに役割を終える練習着に新たな価値を加えることで、廃棄物削減に貢献するとともに、3チームそれぞれの想いや歴史を未来へつなぐ、地域・社会・環境に配慮した新たな循環を生み出します。

「HATTRICK」では今後も環境課題の解決や、地域社会の新たな循環の創出を目指し、ファンや地域の皆さまにさまざまな企画をお届けできるよう取り組んでまいります。また、世の中から発生する廃材にあらゆる視点から価値を付加し、循環型社会形成の一助となるべく邁進してまいります。

■アランマーレ秋田 UPCYCLE AUCTION 概要

・開催期間：2026年2月18日（水）18：00 ～ 2026年2月22日（日）22：00

・出品商品：アップサイクルショルダーバッグ

・オークションページURL：https://auction.hattrick.world/top/3332

＜出品対象選手＞

土田帆乃香選手、矢野祐未選手、ニアンンディクンバ選手、田嶋優希奈選手、平岡奈織選手、

モハメドファティマトゥ早野夏選手、内藤唯選手、真壁あやの選手、森ムチャ選手、

バイクンバディヤサン選手、佐藤多伽子選手、佐藤千裕選手、高橋悠佳選手、本田朱里選手

■アランマーレ山形 UPCYCLE AUCTION 概要

・開催期間：2026年2月18日（水）18：00 ～ 2026年2月22日（日）22：00

・出品商品：アップサイクルショルダーバッグ

・オークションページURL：https://auction.hattrick.world/top/3330

＜出品対象選手＞

大元朱菜選手、前田美紅選手、ドンポーンシンポー選手、赤星七星選手、若泉佳穂選手、

田村愛美選手、柳沢紫子選手、川釣奈津選手、石盛めるも選手、アチャラポーンコンヨット選手、

小川真央選手、田中麻帆選手、吉村優花選手、インディグウェシンディ千想夢選手、

ウィモンラットタナパン選手

■アランマーレ富山 UPCYCLE AUCTION 概要

・開催期間：2026年2月18日（水）18：00 ～ 2026年2月22日（日）22：00

・出品商品：アップサイクルショルダーバッグ

・オークションページURL：https://auction.hattrick.world/top/3331

＜出品対象選手＞

佐藤美月選手、高橋愛佳選手、高比良琉南選手、安部碧選手、切通夢選手、宮田日菜子選手、

岩渕倫子選手、横嶋彩選手、酒井優貴子選手、徳田百合子選手、松浦志織選手、清水杏夏選手、

大松澤彩夏選手、兼子樹選手、檜木祐穂選手、掛本梓乃選手、久保田華実選手、高木裕美子選手、

菊地美羽選手、フレヤハマー選手、秋山なつみ選手、笠野未奈選手

※1点ずつハンドメイドで製作しているため、商品によって多少の個体差がある可能性があります。

※詳細はオークションページをご確認ください。

■HATTRICKについて

バリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。

・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/

・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/

・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）

■環境省「デコ活」補助事業に採択

バリュエンスジャパン株式会社が展開するスポーツ・エンタメ業界で不要になった商材を、アップサイクルを通じて環境課題の解決、国民・消費者の新しいライフスタイルの創出を目指す事業は、環境省の令和６年度（補正予算）及び令和７年度「環境配慮行動普及促進事業費補助金」及び「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」（通称：「デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）」推進事業）に採択されています。

■株式会社プレステージ・インターナショナル 概要

・設立：1986年10月30日

・代表者：代表取締役 玉上 進一

・本社所在地：東京都千代田区麹町2-4-1 麹町大通りビル14階

・事業内容：BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）事業

・URL：https://www.prestigein.com/

・アランマーレ公式サイト：https://www.aranmare.jp/

■バリュエンスジャパン株式会社 概要

・設立：2019年9月10日

・代表者：代表取締役 冨田 光俊

・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5

・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。