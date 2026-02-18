【映像クリエイター必見】“思考”はどうやって“作品”になるのか MVメイキングからひも解く - 神戸雄平 制作思考講座【クリエイティブ構築編】

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、CEO：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp/ ）は、デジタルアーティスト・神戸 雄平氏によるセミナー「【“思考”はどうやって“作品”になるのか】MONO NO AWARE - スノードーム (Official Visualizer) メイキングからひも解く - 神戸雄平 制作思考講座【クリエイティブ構築編】」を、2026年3月4日（水）にワテラスコモンホールにて開催いたします。

詳細を見る :https://www.borndigital.co.jp/seminar/cinema-4d-extra-2026-spring/

神戸＆伊藤コンビ再び！大好評セッション第2弾！



2025年5月のMAXON PARTYで大好評を博した「神戸雄平入門講座【クリエイティブ思考編】」の続編が登場！

第2弾となる今回は、神戸氏が手がけたプロジェクト「MONO NO AWARE - スノードーム (Official Visualizer)」を題材に、アイデアの着想から完成に至るまでの“思考を形にする”プロセスを、より実践的に紐解いていきます。

「依頼を受けて最初に考えることは？」「スケッチはする？しない？」「どうやって構想を3Dに落とし込んでいくのか？」

──コンセプト設計から演出プラン、Cinema 4Dでの制作過程、そしてAfter EffectsとRed Giantを使った最終的な映像調整まで、作品がかたちになるまでの工程を段階的に紹介。普段なかなか見ることのできない、神戸氏の“思考から制作へ”のリアルな流れに迫ります。

今回も前回に続き、株式会社カーキの伊藤氏を聞き手に迎え、対話形式で制作プロセスを深掘りしていきます。

神戸氏の制作術や視点に触れたい方はもちろん、アイデアとアウトプットの橋渡しに悩むすべてのクリエイターにおすすめです。



■タイムテーブル

・15：30 - 16：10 前半講演（コンセプト設計から演出プラン）

・16：10 - 16：20 Cinema 4D 書籍紹介

・16：20 - 16：30 休憩

・16：30 - 17：45 後半講演（Cinema 4D・After Effects・Red Giant を用いた制作過程）／質疑応答

※時間は変動する場合がございます。ご了承ください。

■ゲスト

神戸 雄平氏

PERIMETRON DigitalArtist

PERIMETRON所属。メンバーのOSRINと意気投合し、

2017年Studio CoastでのDaiki Tsuneta Millennium Parade（DTMP）のライヴ演出から関わり、2018年春に正式加入。

現在、3DCGクリエイター・ビジュアルエディターとしてチームのクリエイティブを支えている。



X：@mesoism_(https://x.com/mesoism_)

Instagram：@mesoism(https://www.instagram.com/mesoism/)

伊藤 太一氏

Khaki CG Artist / Motion Designer

独学で3DCGを学び、学生時代からジェネラリストとしてプロモーション系の映像制作を幅広く経験。

Khaki参加後はMV,CMなど様々な映像作品に携わる。

フォトリアル、モーショングラフィックスを得意としエフェクト、コンポジットなども一貫して行う。



Webサイト：https://khaki.tokyo/

作品集リンク：https://khaki.tokyo/artists/1001/

■開催概要

■ボーンデジタルについて

ボーンデジタルはアニメ・ゲーム・映画といったエンターテインメント業界や、製造・建築・アパレル業界など様々な分野でデジタルコンテンツを制作する方を支援しています。お客様が優れたコンテンツを生み出すために必要な専用のソフトウェアやハードウェアの導入支援、技術習得に役立つ書籍や雑誌の発行、セミナー・トレーニングの企画運営など、多角的なサポートを行っています。

https://www.borndigital.co.jp