年に一度の大型セール！「ABC-MART 決算在庫一掃SALE」開催中！

株式会社エービーシー・マート

株式会社エービーシー・マート（本社：東京都港区、代表取締役社長：野口実）は、今年もお客様からのたくさんのご愛顧に感謝して、「ABC-MART 決算在庫一掃SALE」を全国のABC-MARTおよびABC-MARTオンラインストアにて開催中です。セール実施に伴い、4人組ロックバンド DeNeelの楽曲「カナリア」を採用したTV-CMを2026年2月11日(水・祝)より全国にて放映いたします。

■「ABC-MART 決算在庫一掃SALE」について

ABC-MARTは、年に一度の徹底値下げの「決算在庫一掃セール」を開催いたします。MAX70％OFFの人気ブランドのスニーカーやウェアを3月2日（月）までお買い得価格で展開しています。

また、セールの開催に伴い、TV-CMを2月11日（水・祝）より全国で放映いたします。本TV-CMソングには、OSAKA REVIVAL POPという独自の音楽ジャンルを掲げ、懐かしさと新しさが交錯するサウンドで注目を集める4人組ロックバンド DeNeelの楽曲「カナリア」を採用しています。

＜ABC-MART 決算在庫一掃SALE 概要＞

・期間 ：2026年1月30日（金）～3月2日（月）

・対象店舗：全国のABC-MART、ABC-MART オンラインストア

・特設サイトURL：https://www.abc-mart.net/shop/e/ekessan/

※店舗とオンラインストアでは一部取り扱い商品が異なります。

＜TV-CM概要＞

・名称 ：ABC-MART 決算在庫一掃SALE

・期間 ：2026年2月11日（水・祝）～2月23日（月・祝）

・エリア ：全国

・採用楽曲：DeNeel『カナリア』

■「DeNeel」プロフィール

ロックを軸に、ギターリフが際立つバンドサウンドと、ネット的センスや中毒性を併せ持つ独自のポップスを鳴らす4人組バンド・DeNeel。

叫ぶような衝動のロックナンバーから、息をひそめるように寄り添うバラードまで、感情のふり幅をそのまま音に刻む。映像やアートワークに至るまで一貫した美学を携え、ジャンルや文脈に縛られることなく、自らの物語を更新し続けている。

2023年7月には、劇場アニメ『おそ松さん～魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊まり会～』のエンディング主題歌に「ノープラン」を書き下ろし注目を集める。

さらに2024年、NHK総合にて放送された人気TVアニメ『キングダム』第5シリーズのオープニングテーマとして「導火」が起用。

2025年には、初の東名阪ワンマンライブツアーを開催し、ファイナル公演を渋谷WWWにて成功させる。

同年7月、平祐奈と丸山隆平がW主演を務めるTVドラマ『FOGDOG』のオープニング主題歌として「存在A」を書き下ろすなど、映像・アニメ・ライブのあらゆる領域でその存在感を強めており、シーンの中心に躍り出るバンドとして最注目されている。2017年大阪で結成。現在は東京を拠点に活動。

＜Official＞

X（Twitter）：@DeNeel(https://x.com/DeNeel)

Instagram：@deneel_info(https://www.instagram.com/deneel_info/)

Official HP：https://deneel.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@DeNeel

＜ライブ情報＞

DeNeel One-Man Tour 2026 "BRAIN WASH"

・2026年2月14日（土） 愛知｜ell.FITS ALL

・2026年2月15日（日） 大阪｜Live House ANIMA

・2026年2月21日（土） 東京｜Spotify O-WEST

▼チケット

ぴあ 受付URL：https://w.pia.jp/t/deneel-oneman-tour2026/

イープラス 受付URL：https://eplus.jp/deneel-oneman-tour2026/

■ABCマートについて

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。今後も世界に通用するストアブランドとしての確立を目指していきます。

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：野口実

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48F

設立：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00(平日月曜から木曜)