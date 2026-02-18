シリーズ人気アニメ『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ』 フィルムコンサート初開催！ 3/14、ニコニコ独占生配信が決定

　株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」で、2026年3月14日（土）に開催される「『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ』フィルムコンサート」を、現地会場のところざわサクラタウン（埼玉県所沢市）より独占生配信します。


　今回初めて行われるフィルムコンサートでは、アニメの名場面をスクリーンで上映するとともに、作中の楽曲をオーケストラが生演奏でお届けします。ゲストには、アニメ第1期オープニングテーマ『starlog』など、多数の楽曲を提供・歌唱するアーティスト・ChouChoが登場し、主題歌を生歌で披露します。また、同作でキャストを務める門脇舞以（イリヤスフィール・フォン・アインツベルン役）、名塚佳織（美遊・エーデルフェルト役）も登場し、作品を振り返ります。






　「ニコニコ生放送」では、昼の部、夕方の部それぞれ全編をネット配信視聴チケット制で生中継します。タイムシフト視聴期間は3月21日（土）23時59分までで、期間内であれば何度でも繰り返し視聴可能です。



｜放送概要＆ネット配信視聴チケット情報


■「『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ』フィルムコンサート」


　・日時：2026年3月14日（土）


　　【昼の部】開場13:15／開演13:45


　　【夕方の部】開場17:00／開演17:30


　・出演者：ChouCho、門脇舞以（イリヤスフィール・フォン・アインツベルン役）、


　　　　　　名塚佳織（美遊・エーデルフェルト役）



【ネット配信視聴チケット】
　各4,100円（税込）


　昼の部＆夕方の部・通しチケット、8,200円（税込）


　※別途、サービス手数料300円


　


【チケット販売期間】
　2026年2月17日（火）18:00～2026年3月21日（土）18:00まで



＜本編視聴ページ＞


　昼の部　https://live.nicovideo.jp/watch/lv349843624


　夕方の部　https://live.nicovideo.jp/watch/lv349843721



現地観覧チケット購入はこちら


　https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2543519



｜関連URL


・イベント公式サイト：https://event-info.kadokawa.co.jp/event/prisma-illya_fc.html


・ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp