斎藤佑樹がカメラ片手にベトナムへ！「Ｆｏｃｕｓ　斎藤佑樹ひとり旅～魅惑の地・ベトナム～」2月28日よる10時30分スタート！

エースとして夏の甲子園制覇に貢献、「ハンカチ王子」として大フィーバーを巻き起こした斎藤佑樹。

大学進学後も主将・エースとして日本一に輝き、ドラフト1位でプロの世界へ。

引退後には自らの会社である株式会社斎藤佑樹を設立し、「野球未来づくり」を掲げて様々なプロジェクトの実現に向けて取り組んでいる。

またキャスターとして、明るいキャラクターと誠実な姿勢で「元プロ野球選手」の枠組みを超えて日本中にニュースを届けている。

そんな斎藤佑樹が東南アジアの東端、南北約1,600キロにわたって伸びる国土、世界中から熱い視線を集めるエネルギーに満ちた国・ベトナムへ、趣味のカメラを片手にひとり旅！

自然、文化、そして人々に触れ、何を感じ、どこにＦｏｃｕｓ（焦点）を当てるのか…人気リゾート地・ダナン、歴史的な街並み・ホイアン、経済の中心・ホーチミンへ！斎藤佑樹、新たなる可能性の旅！

＜斎藤佑樹さんコメント＞

今回初めてベトナムに行くことができましたが、非常に貴重で濃い経験ができました。

以前までは“ベトナムはこれから成長していく国”というイメージでしたが、街の活気・人の熱量を実際に肌で感じ圧倒され、この旅を通して自分自身も「もっと頑張らなくちゃ」と改めて感じました。

ベトナムの方々は明るくて、優しくて、思いやりがあって…特に人に触れ合う機会を得られたことが非常に楽しかったです。結局自分も人間、最後には「人」「人柄」が大切なのだと実感した旅になりました。

人生初のドリアンにもチャレンジしましたが、僕の口には少し合わなかったです（笑）

日本語がすごくお上手な店員さんがいらっしゃったり、日越野球協会の方のお話を聞けたりと、ベトナムと日本ってこんなにも交流・関係があるのか！という発見にもなりました。

また現地の少年野球チームとも交流でき、いつかNPBで活躍する日がくることも楽しみになりました！

心に残ったシーンでシャッターを切るローカル市場を散策ホイアンの夜景を背に現地の少年野球チームとも交流

【番組名】Ｆｏｃｕｓ 斎藤佑樹ひとり旅～魅惑の地・ベトナム～

【放送日時】毎週土曜よる10時30分～11時（2/28スタート）

【出演】斎藤佑樹

【番組HP】https://www.bs4.jp/focus_saitoyuki

【クレジット表記】(C)ＢＳ日テレ

※お渡しした素材に関して、本件記事以外の用途での二次使用はできませんのでご注意ください。