新プロジェクト『STRANGE EDEN』テーマソング「Invitation to the Waltz」リリース

株式会社THINKR

株式会社THINKRは、新規IPプロジェクト『STRANGE EDEN（ストレンジエデン）』より、プロジェクトテーマソング「Invitation to the Waltz」をリリースしました。

梓川、たなか、LLLL:Kazuto Okawa参加の本楽曲のミュージックビデオを、『STANGE EDEN』公式YouTubeチャンネルにて公開中です。

Invitation to the Waltz

楽曲配信リンク：https://zula.link-map.jp/links/Invitation_to_the_Waltz

ミュージックビデオ：https://youtu.be/YfptrTLDRi4

『STANGE EDEN（ストレンジエデン）』プロジェクト公式Webサイト：https://miitsu.city

プロジェクトテーマソング「Invitation to the Waltz」リリース

楽曲配信リンク：https://zula.link-map.jp/links/Invitation_to_the_Waltz

Vocal：梓川

Lyrics：たなか

Music：たなか、LLLL:Kazuto Okawa

Arrangement：LLLL:Kazuto Okawa

『STRANGE EDEN』テーマソング。

元「ぼくのりりっくのぼうよみ」として活動し現在はDiosのメンバーとしても活動するたなかと、数々の有名アーティストに楽曲提供を行うLLLL:Kazuto Okawaがタッグを組み制作。

昨年Zepp Shinjuku (TOKYO)での単独ライブを成功させ、新進気鋭のシンガーとして活躍する梓川が、極彩色のカオスを歌い上げます。

ミュージックビデオは、有名アーティストやキャラクタープロジェクトの映像作品で独自の華やかな世界観を構築しているRIBBONが制作。

描き下ろしキャラクターイラストをキャラクターデザインの小路さこと鳥住ヨモが描き、妖しくも絢爛な楽曲の魅力を豪華に表現しています。

物語の中で「エコー」と呼ばれるキャラクターたちが、彼ら本来の姿である異形の姿で登場。彼らが出会う人間たちとともに、それぞれが背負う過去や街の謎に繋がるヒントを思わせるミステリアスな映像です。

■「Invitation to the Waltz」ミュージックビデオ

https://youtu.be/YfptrTLDRi4

Video Director : Mana Inoue (RIBBON)

Assistant Director : Akino Sawaki (RIBBON)

Video Editor : tugutugu

Graphic Designer : Syun Mamiya

3DCG Modeler : Kaito Suzuki (RIBBON)

Compositor : Mana Inoue (RIBBON)

ヒトと異形の運命が交差する。怪事件相次ぐ発展都市を舞台にした怪綺的交遊ドラマ

5組のヒトと異形の出会いを軸に、街が秘める謎に迫っていく「怪綺的異類交遊」ミステリドラマ『STRANGE EDEN』。

叶わない望みを抱えるヒトと孤独な異形「エコー」。その出会いは、やがて彼らを必然の道へと絡め取っていきます。

イラストレーター・小路さこがキャラクターデザインおよびメインイラストレーション、イラスト監修として参加。企業VTuberのデザイン・イラスト制作などで活躍する同氏が、本プロジェクトのビジュアル表現を担います。

さらに、TVアニメ化作品を複数手掛ける作家・三田誠が、YouTubeで視聴できるボイスドラマの世界観設定、シナリオ原案＆監修を担当します。

さらに、シナリオ・イラストだけでなく、キャラクターたちの心を描く楽曲や映像も多彩なクリエイターが個性的な表現で制作。

堀江晶太、higma、A4。、x0o0x_、HIDEYA KOJIMAなど、各方面で活躍するアーティスト陣が参加します。

ボイスドラマおよび楽曲は2月から7月まで連続リリース予定です。

『STRANGE EDEN（ストレンジエデン）』イントロダクション

それは歪な楽園と、極上のパラドクス。

とある街・ミイツ市は、七つの区で構成されていた。

それぞれの区域によって異なる特色を持ち、目覚ましい発展を遂げている。

そのミイツ市で、奇妙な事件が相次いでいた。

原因は、裏で「レガシー」と呼ばれている謎のアイテム。

時には全てを思いのままにできる力を持つそれらをめぐって、ヒトや『ヒト以外の存在』が暗躍する。

叶わない望みを抱えながらも諦められないヒトと、『ヒト以外の存在』――不思議な力を持つ孤独な生き物「エコー」。

導かれて出会った彼らが互いに支え合い、あるいは利用しながら己の生を貫く怪綺的異類交遊ミステリ。

キャラクター&キャスト

由良野千里：吉川幸宏

橘孝星：佐藤悠雅

瑠何：小松昌平

慈樹修一郎：高橋英則

桜仁：前野智昭

卯月雛太：堀江瞬

咬：義村優

荊緋嵐：小笠原仁

鱗：土岐隼一

由良野道貴：長岡龍歩

コンテンツ展開ロードマップ

2月27日(金) 18:00 プロローグムービー公開

ボイスドラマ本編に繋がるオリジナル動画を公開予定。

3月11日(水) 18:00 ボイスドラマ 第1話公開

3月12日(木) 18:00 ボイスドラマ 第2話公開

3月13日(金) 18:00 ボイスドラマ 第3話公開

千里と孝星の物語を3日連続で公開予定。

二人のストーリーのイメージソングも作中で披露されます。

小路さこ描き下ろしスチルイラストも。

3月18日(水) 00:00 キャラクターソング 千里（CV.吉川幸宏）リリース

18:00 ミュージックビデオ 公開

3月25日(水) 00:00 キャラクターソング 孝星（CV.佐藤悠雅）リリース

18:00 ミュージックビデオ 公開

4月1日(水) 00:00 キャラクターソング 真夜（CV.重松千晴）リリース

18:00 ミュージックビデオ 公開

3週連続でキャラクターソングをリリース。リリース同日にYouTubeにてオリジナルミュージックビデオを公開します。

SNSアカウント/WEB

■WEB

https://miitsu.city

■X

https://x.com/strange_eden_pj

■YouTube

https://www.youtube.com/@strange_eden_pj

■Instagram

https://www.instagram.com/strange_eden_pj

■TikTok

https://www.tiktok.com/@strange_eden_pj

スタッフ

原作・企画：THINKR

世界観設定・シナリオ原案＆監修：三田誠

シナリオディレクション・脚本：竹之内雛

キャラクターデザイン・メインイラストレーション・イラスト監修：小路さこ

エコーデザイン：鳥住ヨモ

デフォルメキャラクターデザイン：いちまる

デザイン・企画協力：BALCOLONY.

■ 株式会社THINKRについて

THINKRは、デザイン/音楽/物語/映像/アニメーション/ライブなどあらゆる芸術的要素が織りなすコンテンツを通し、様々な体験価値の創造を掲げるドラマティックデザインファームです。

クリエイティブ開発、アーティストマネジメント、バーチャルアーティストプロデュース、オリジナルIP開発、XR LIVE開発、D2C事業に加え、ゲーム、アニメ、メタバース、体験型エンターテインメント開発といった分野で、今迄培ったノウハウを活かし、「総合的なバーチャルエンターテインメント事業」を推進しています。

公式サイト：https://thinkr.jp/