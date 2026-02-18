「手越祐也 Symphonic Concert 2026 Vol.5」開催決定

株式会社アーツイノベーター・ジャパン

株式会社アーツイノベーター・ジャパン（本社：東京都）は、手越祐也によるオーケストラ公演


「手越祐也 Symphonic Concert 2026 Vol.5」 を東京・文京シビックホールおよび京都コンサートホールにて開催することを決定いたしました。



本シリーズは今回で第5弾を迎え、フルオーケストラとの共演という大規模編成で実施されるコンサートとして、音楽ファンのみならず幅広い層から注目を集めています。




本公演の見どころ

ソロアーティストとして挑戦を続ける手越祐也が、再びオーケストラのステージに降臨。


第５弾となる今回は、東京・京都あわせて約5,400席規模での開催となります。



手越が絶大な信頼を寄せる指揮者：井田勝大氏と、グランドフィルハーモニック東京／京都がタッグを組み、本公演のための特別なシンフォニック・アレンジでお届けします。ポップスとクラシックが融合する、エモーショナルで華やかなステージにご期待ください。



さらに京都公演では、ホールを象徴するパイプオルガンを加えた特別編成で実施。重厚なオルガンサウンドがオーケストラと響き合い、東京公演とは異なる壮麗で立体的な音響空間を創出します。






公演概要

■公演名


手越祐也 シンフォニックコンサート 2026 Vol.5



■公演日程・会場


【東京公演】


2026年5月4日（月・祝）


文京シビックホール 大ホール


昼公演：開場13:00／開演14:00


夜公演：開場17:00／開演18:00


（全2公演／客席数1,802席）



【京都公演】


2026年5月9日（土）


京都コンサートホール 大ホール


開場15:00／開演16:00


（客席数1,839席）



■ 出演


ヴォーカル：手越祐也


指揮：井田勝大（グランドフィルハーモニック 首席客演指揮者）


管弦楽：グランドフィルハーモニック東京（東京公演）／グランドフィルハーモニック京都（京都公演）



■FC会員一次先行


2026年3月9日(月)18:00～3月15日(日)23:59



■チケット料金（全席指定）


SS（前方確約）：16,500円
S席：13,200円
A席：9,900円


※未就学児童入場不可


※着席観覧



■WEBサイト


https://artsinnovator.com/works/202605_tegoshi/



■主催


オフィスウォーカー


アーツイノベーター・ジャパン


グランドフィルハーモニック



■協力


SANS



■本件に関するお問い合わせ先


株式会社アーツイノベーター・ジャパン


MAIL：info@artsinnovator.com