「手越祐也 Symphonic Concert 2026 Vol.5」開催決定
株式会社アーツイノベーター・ジャパン（本社：東京都）は、手越祐也によるオーケストラ公演
「手越祐也 Symphonic Concert 2026 Vol.5」 を東京・文京シビックホールおよび京都コンサートホールにて開催することを決定いたしました。
本シリーズは今回で第5弾を迎え、フルオーケストラとの共演という大規模編成で実施されるコンサートとして、音楽ファンのみならず幅広い層から注目を集めています。
本公演の見どころ
ソロアーティストとして挑戦を続ける手越祐也が、再びオーケストラのステージに降臨。
第５弾となる今回は、東京・京都あわせて約5,400席規模での開催となります。
手越が絶大な信頼を寄せる指揮者：井田勝大氏と、グランドフィルハーモニック東京／京都がタッグを組み、本公演のための特別なシンフォニック・アレンジでお届けします。ポップスとクラシックが融合する、エモーショナルで華やかなステージにご期待ください。
さらに京都公演では、ホールを象徴するパイプオルガンを加えた特別編成で実施。重厚なオルガンサウンドがオーケストラと響き合い、東京公演とは異なる壮麗で立体的な音響空間を創出します。
公演概要
■公演名
手越祐也 シンフォニックコンサート 2026 Vol.5
■公演日程・会場
【東京公演】
2026年5月4日（月・祝）
文京シビックホール 大ホール
昼公演：開場13:00／開演14:00
夜公演：開場17:00／開演18:00
（全2公演／客席数1,802席）
【京都公演】
2026年5月9日（土）
京都コンサートホール 大ホール
開場15:00／開演16:00
（客席数1,839席）
■ 出演
ヴォーカル：手越祐也
指揮：井田勝大（グランドフィルハーモニック 首席客演指揮者）
管弦楽：グランドフィルハーモニック東京（東京公演）／グランドフィルハーモニック京都（京都公演）
■FC会員一次先行
2026年3月9日(月)18:00～3月15日(日)23:59
■チケット料金（全席指定）
SS（前方確約）：16,500円
S席：13,200円
A席：9,900円
※未就学児童入場不可
※着席観覧
■WEBサイト
https://artsinnovator.com/works/202605_tegoshi/
■主催
オフィスウォーカー
アーツイノベーター・ジャパン
グランドフィルハーモニック
■協力
SANS
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社アーツイノベーター・ジャパン
MAIL：info@artsinnovator.com