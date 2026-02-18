「手越祐也 Symphonic Concert 2026 Vol.5」開催決定

株式会社アーツイノベーター・ジャパン

株式会社アーツイノベーター・ジャパン（本社：東京都）は、手越祐也によるオーケストラ公演

「手越祐也 Symphonic Concert 2026 Vol.5」 を東京・文京シビックホールおよび京都コンサートホールにて開催することを決定いたしました。

本シリーズは今回で第5弾を迎え、フルオーケストラとの共演という大規模編成で実施されるコンサートとして、音楽ファンのみならず幅広い層から注目を集めています。

本公演の見どころ

ソロアーティストとして挑戦を続ける手越祐也が、再びオーケストラのステージに降臨。

第５弾となる今回は、東京・京都あわせて約5,400席規模での開催となります。

手越が絶大な信頼を寄せる指揮者：井田勝大氏と、グランドフィルハーモニック東京／京都がタッグを組み、本公演のための特別なシンフォニック・アレンジでお届けします。ポップスとクラシックが融合する、エモーショナルで華やかなステージにご期待ください。

さらに京都公演では、ホールを象徴するパイプオルガンを加えた特別編成で実施。重厚なオルガンサウンドがオーケストラと響き合い、東京公演とは異なる壮麗で立体的な音響空間を創出します。

公演概要

■公演名

手越祐也 シンフォニックコンサート 2026 Vol.5

■公演日程・会場

【東京公演】

2026年5月4日（月・祝）

文京シビックホール 大ホール

昼公演：開場13:00／開演14:00

夜公演：開場17:00／開演18:00

（全2公演／客席数1,802席）

【京都公演】

2026年5月9日（土）

京都コンサートホール 大ホール

開場15:00／開演16:00

（客席数1,839席）

■ 出演

ヴォーカル：手越祐也

指揮：井田勝大（グランドフィルハーモニック 首席客演指揮者）

管弦楽：グランドフィルハーモニック東京（東京公演）／グランドフィルハーモニック京都（京都公演）

■FC会員一次先行

2026年3月9日(月)18:00～3月15日(日)23:59

■チケット料金（全席指定）

SS（前方確約）：16,500円

S席：13,200円

A席：9,900円

※未就学児童入場不可

※着席観覧

■WEBサイト

https://artsinnovator.com/works/202605_tegoshi/

■主催

オフィスウォーカー

アーツイノベーター・ジャパン

グランドフィルハーモニック

■協力

SANS

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社アーツイノベーター・ジャパン

MAIL：info@artsinnovator.com