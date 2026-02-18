TVアニメ『【推しの子】』初の公式パズルゲーム『【推しの子】Puzzle Star』正式配信日が2月25日に決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、TVアニメ『【推しの子】』初の公式パズルゲーム『【推しの子】Puzzle Star』（開発：NHN／国内パブリッシング：KADOKAWA）の正式配信日が2026年2月25日（水）に決定したことをお知らせします。

『【推しの子】』は、芸能界の光と闇を描く赤坂アカ×横槍メンゴの豪華タッグによる作品で、 2026年1月よりTVアニメ第3期が放送中です。

『【推しの子】Puzzle Star』は、『【推しの子】』のキャラクターたちが登場し、プレイを通じて本作の世界観を楽しめるパズル形式のスマートフォン向けゲームです。ブロックをつなげて消していくシンプルな操作に加え、キャラクターごとに異なるスキルや演出、オリジナル衣装の着せ替え要素も楽しめます。

また、配信開始日より各種キャンペーンを実施します。詳細は後日発表予定です。





〇事前登録ページ・App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6744346921・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kadokawa.oshinoko・『【推しの子】Puzzle Star』事前登録特設サイト：https://oshinoko-puzzle.com/pre-registration/・『【推しの子】Puzzle Star』公式サイト：https://oshinoko-puzzle.com/KADOKAWAおよびNHNは、本作を通じて、世界中のファンに新たな『【推しの子】』のエンターテインメント体験をお届けします。ゲーム概要■サービス開始日：2026年2月25日（水）■公式サイト：https://oshinoko-puzzle.com/■ゲーム公式X：https://x.com/oshinoko_puzzle■コピーライト：(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会(C)KADOKAWA/NHN Corp.※画面は開発中のものですTVアニメ『【推しの子】』について「この芸能界（せかい） において嘘は武器だ」全世界シリーズ累計2300万部突破！赤坂アカ×横槍メンゴの豪華タッグが、全く新しい切り口で“芸能界”を描く衝撃作。TVアニメ第3期が2026年1月に放送予定。株式会社KADOKAWAについて出版、映像、ゲーム、Webサービス、教育、ところざわサクラタウンを中心としたIP体験施設の運営など、幅広い事業を展開する総合エンターテインメント企業です。優れたIP（Intellectual Property）を安定的に創出し、さまざまな形で世界に届ける「グローバル・メディアミックス」戦略を、テクノロジーの活用により実践しております。https://group.kadokawa.co.jp/