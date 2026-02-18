【愛知・豊田市】好評につき再び！昨年話題を呼んだスカイランタンイベントがスケールアップして帰ってくる。「鞍ケ池公園スカイランタン Vol.2」2026年3月21日(土)に開催決定

株式会社TryHard Japan

株式会社TryHard Japan（NASDAQ: THH 上場 TryHard Holdings Limited の子会社）は、鞍ケ池公園ミライプロジェクト共同企業体とともに、体験型ランタン打ち上げイベント、「鞍ケ池公園スカイランタン Vol.2」を、2026年3月21日（土）に鞍ケ池公園 芝生広場にて開催いたします。

本イベントは、2025年に初開催され、来場者から高い評価を得たスカイランタンイベントの第2弾です。

昨年の反響を受け、今回は内容をアップデートし、スカイランタンの基数を拡大。より多くの方が参加できる形で、再び鞍ケ池公園の夜空を彩ります。

公式サイト :https://www.tryhardjapanevent.com/kuragaike-lantern

■ 昨年好評を博した、参加型ランタン打ち上げイベント

初開催となった2025年のVol.1では、家族連れやカップルを中心に1,000名以上の方々にご来場いただきました。

参加者自身がランタンに願いを書き、夜空へ一斉に放つ体験は、「記憶に残る特別な一日になった」と多くの声が寄せられました。LED光源・糸付きの回収型ランタンを使用し、火気を使わない安全設計と環境配慮を両立した仕組みも高く評価されています。

■ Vol.2ではスケールアップして開催

今回の開催では、昨年の実績を踏まえ、スカイランタンの基数を拡大し、より多くの来場者が体験できるイベントとして実施します。なお、前回はランタンチケットが早々に完売となるなど高い関心を集めましたが、今回は500基限定での販売を予定しており、参加には事前のチケット購入が必要となります。

■ チケット販売について

スカイランタン1基

一 般：4,500円（税込）

当日券：5,000円（税込）

※前売り券が完売した場合、当日券の販売はございません。

※ランタン1基につき、4名まで打ち上げエリアへご入場いただけます。

リラックスシート

1卓（4名掛け）：30,000円（税込）

※ランタン打ち上げの際は、安全を考慮し、ソファから離れてお楽しみください。

※前売り券が完売した場合、当日券の販売はございません。

-セット内容-

☆スカイランタン1基

☆屋根付きで快適におくつろぎいただけるソファー席

☆会場のグルメを楽しめる金券3,000円分

☆ウェルカムドリンク人数分

大きなテントの下、4名掛けのソファでくつろぎながら、夜空を彩るカラフルなランタンを楽しめる特別席。落ち着いた空間で仲間やご家族と一緒に、幻想的な光景を心ゆくまでご堪能いただけます。

ゆったり座れるソファシートだからこそ叶う、贅沢で心地よいひとときをお楽しみください。

チケットご購入は公式サイト（https://www.tryhardjapanevent.com/kuragaike-lantern(https://www.tryhardjapanevent.com/kuragaike-lantern)）から。

■ 一夜限りの光景を、今年も鞍ケ池公園で

スカイランタンリラックスシートイメージ

願いを込めたランタンが夜空へと放たれる、幻想的なひととき。

昨年体験した方にとっては「もう一度」、そして昨年参加できなかった方にとっては「今年こそ」。

鞍ケ池公園スカイランタン Vol.2は、一夜限りの特別な体験として、2026年春、再び開催されます。

日中からお楽しみいただけるよう、様々なコンテンツを準備しておりますので、続報を乞うご期待ください。

■「鞍ケ池公園スカイランタン」開催概要

名称｜鞍ケ池公園スカイランタン

日程｜2026年3月21日(土)

時間｜ランタン配布 18:30

ランタン打ち上げ 19:30

フード/マルシェ 12:00-20:00

会場｜鞍ケ池公園 芝生広場

住所｜〒471-0002 愛知県豊田市矢並町法沢713-2

料金｜入場無料（ランタン打ち上げにはチケットが必要です）

主催｜株式会社TryHard Japan / 鞍ケ池公園ミライプロジェクト共同企業体

企画・制作｜株式会社SBI MUSIC CIRCUS

協力｜大和リース株式会社

株式会社TryHard Japan（TryHard Holdings Limited / NASDAQ:THH ）

2025年8月、日本のライフスタイルエンターテインメント企業では、初のNASDAQ市場への上場を果たした。音楽イベントの企画・制作をはじめ、全国のナイトクラブのプロデュース業など、イベントに特化した事業を主とした制作会社。近年では中央省庁や自治体と連携し、地方創生推進事業の一環としてナイトタイムカルチャーの発掘・創出に力を入れております。日本の健全なナイトタイムエコノミーと、エンターテイメントによる地域活性に尽力すると共に、世界に向けた日本の魅力発信にも寄与していきます。

プレスリリースに関するお問い合わせ先

●株式会社TryHard Japan

TEL：06-4708-6470（平日：10:00~18:00）

公式HP：https://tryhard.me/

公式LINE：https://lin.ee/Tkp4wUL

【協賛・連携についてのお問い合わせ先】

本イベントでは、イベントの趣旨にご賛同いただき、共にイベントを盛り上げていただける協賛企業・パートナー企業様を募集しております。 来場者とのリアルな接点を通じたPRやブランド体験の場として、ぜひ本イベントをご活用ください。

株式会社TryHard Japan

担当：松尾 / TEL：06-4708-6470(#)（平日：10:00-18:00）