【JAF神奈川・静岡・山梨】3県合同企画「冬のごほうび時間♪あたたかさに出会う旅」を実施します。

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）神奈川支部（支部長・高木 恵一）、静岡支部（支部長・小野田 剛久）、山梨支部（支部長・佐々木 宏明）は、3支部合同企画「冬のごほうび時間♪あたたかさに出会う旅」を1月26日（月）より実施します。

JAF神奈川支部、静岡支部、山梨支部は、富士山を中心とした相互交流による観光振興を目的として、隣接する地域を盛り上げられるように、さまざまな企画を展開しています。

本企画は、冬のドライブやクルマの楽しさ、冬の魅力を知ってほしいという思いから立案しました。温泉に浸かって癒やされる時間や、冬だからこそおいしいグルメ、体を動かしてぽかぽかするアクティブ体験は、日常の中で頑張る自分への“小さなご褒美”に。そんな”小さなご褒美“を提供するJAF会員優待施設で利用できるお得な「JAFアプリクーポン」の特集企画となっています。

また、冬のドライブを楽しい思い出としていただくために、オンラインコンテンツとして「冬ドライブの注意点～交通安全クイズ～」を実施します。

「あたたかさに出会える」お得なJAFアプリクーポン

冬にこそ楽しみたい、まさにご褒美のような時間を過ごせる施設で使える、お得な「JAFアプリクーポン※」を多数ご用意しています。ほっと温まる「温浴施設」、心温まるあったか「グルメ」、アクティブにカラダを動かしてぽかぽかする「スポーツ」の3つのジャンルでピックアップしました。どのあたたかさに出会いたいのか、気になるスポットをお得に楽しみましょう。

※JAFスマートフォンアプリは、スマートフォンが会員証になる「デジタル会員証」と「会員優待検索」「ロードサービス救援要請」機能が1つになった無料の公式アプリです。

※JAFスマートフォンアプリクーポンは、JAF会員の方のみご利用いただけます。

冬のドライブを楽しむために、安全に走行するための注意点を楽しく理解しよう

各県への観光の際には、山間部や凍結しやすいエリアを走行する可能性があり、冬の運転に不安があるという声をいただくことがあります。今回の「冬ドライブの注意点～交通安全クイズ～」では、雪道や凍結した路面を走行する際のポイントを、解説とともに全3問のクイズ形式で確認することができ、楽しく冬の安全運転について知ることができます。冬の運転への不安を和らげ、ドライブに出かけてみませんか。

企画概要

■実施期間：1月26日（月）から3月31日（火）まで

【JAFアプリクーポン配信施設】（一部）

「温浴」

・山梨泊まれる温泉 より道の湯（山梨）

・スパランドホテル内藤（山梨）

・横浜みなとみらい 万葉倶楽部（神奈川）

・小田原お堀端 万葉の湯（神奈川）

・用宗みなと温泉（静岡）

・富嶽温泉 花の湯（静岡）

・オーシャンスパ Fuua（静岡）

・沼津・湯河原温泉 万葉の湯（静岡）

・クアハウス石橋旅館（静岡）

・ふきさらし湯（静岡）

・立ち寄り天然温泉 湯の国会館（静岡）

「グルメ」

・江戸屋商店（山梨）

・白州アルベロ（山梨）

・重慶飯店 本館（神奈川）

・ヒルトン小田原リゾート＆スパ（神奈川）

・ホテルニューグランド パノラミックレストラン ル・ノルマンディ（神奈川）

・Oyster＆Sea Food BBQ ととや新兵衛（静岡）

・さぬきうどん野のか（静岡）

・焼津さかなセンター（静岡）

「スポーツ」

・神奈中平塚ボウル（神奈川）

※JAFアプリクーポン企画は、施設ごとに開始時期および内容が異なります。

企画参画施設は、予告なく増減する場合がございます。

詳しくは、以下「詳細を見る」からご覧ください。

詳細を見る :https://area.jaf.or.jp/special/2026/chubu/shizuoka/sanken-pokapoka-0126?utm_campaign=19prtimes&utm_source=2025-007&utm_medium=referral