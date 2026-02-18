パスタハウス トライアングル「特製スープスパゲティ」の再販決定！

JR東日本東北総合サービス株式会社

JR東日本東北総合サービス株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：弭間 俊則、以下「LiViT」）は、2025年８月31日（日）をもって閉店したJR仙台駅１階「パスタハウス トライアングル」の人気メニュー「特製スープスパゲティ」のパスタソースを昨年12月に販売しましたが、すぐに完売となり、予想を上回る反響をいただきました。その後多数のお客さまから寄せられた再販のご要望にお応えし、再販を決定いたしました。


今回は販売箇所を拡大しましたので是非この機会にご利用ください。



※LiViT(リビット)は、Live（暮らし）＋Visit（訪れる）＋TOHOKU（東北）からなる当社の愛称です。


1.商品概要

特製スープスパゲティ～パスタソース～

　(1)　名　称：特製スープスパゲティ　～パスタソース～


　(2)　内容量：1人前(400g)


　(3)　価　格：1,080円(税込）


　　　　　　　※東北MONO WEB SHOPでは別途送料等がかかります。


　(4)　販売開始日：2026年3月3日(火)から順次


　　　　　　　　　※各店舗の発売日は下記をご確認ください。


　(5)　販売予定数：14,400袋


2.販売箇所及び販売日




　


　


パスタソース特集ページはこちら :
https://shopping.jreast.co.jp/feature/S013-11716/202602triangle
東北MONO WEB SHOPにて商品情報をご覧いただけます。



所在地：宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-3 JMFビル仙台01
代表取締役社長：弭間　俊則
事業内容：
（１）物販・飲食店、サービス店舗等の開発及び管理運営
（２）駅ビルの開発及び管理運営
（３）鉄道事業の駅業務及びホテル等の運営受託
（４）東日本旅客鉄道株式会社の土地、建物、高架下等の開発及び管理運営
（５）広告業、広告代理店業及び印刷業
（６）自動販売機、コインロッカーの管理運営
（７）駐車場の経営
（８）不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理

HP：https://www.livit.jregroup.ne.jp/

東北MONO WEB SHOP (JRE MALL)：
https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link(https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link)

