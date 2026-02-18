南薩の絶景を愉しむ「だし割焼酎列車」～本格焼酎と職人だし・香りに酔いしれる指宿枕崎線の旅～（指宿～枕崎）発売中

九州旅客鉄道株式会社

JR九州は、中原水産、薩摩酒造、枕崎市と連携し、指宿駅～枕崎駅間を特別運行するオリジナルツアー 南薩の絶景を愉しむ「だし割焼酎列車」を発売中です。車内では、職人だしと本格焼酎を合わせた特製だし割焼酎や「一福」のお弁当、枕崎駅でのかつおぶし削り体験をはじめとするおもてなしをお楽しみいただけます。「だし割焼酎列車」で南薩を愉しむ旅に出かけてみませんか？皆さまのご参加をお待ちしております。

１ ツアー概要

（１）ツアー名称： 南薩の絶景を愉しむ「だし割焼酎列車」

～本格焼酎と職人だし・香りに酔いしれる指宿枕崎線の旅～

（２）出発日：2026年３月８日（日) 日帰り

（３）最少催行人員：20名

（４）発着駅：指宿駅

（５）旅行代金：大人（20歳以上） 8,500円（お一人様あたり）

（６）行 程：

２ 予約方法

インターネット予約（JTB-BÓKUN予約にて、クレジットカード決済限定）

JTB-BÓKUN予約サイト

予約サイトはこちら :https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/experience/1148907

※「JTB-BÓKUN」は株式会社JTBが運営する予約管理システムです。

３ お問い合わせ

ツアーに関するお問い合わせ先

JR九州トラベルデスク TEL：092-482-1489

営業時間 ９:30～12:30、13:30～16:00 (土・日祝休業)

※当ご案内からの旅行のお申し込みは承っておりません。

予約サイトにて旅行内容ならびに条件書をご確認の上、お申し込みをお願いいたします。