“茶葉のおいしさを味わう”「贅沢香茶 アイスティー」をリニューアルして新発売！

ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳）は、2026年春夏の新商品として、「贅沢香茶 アイスティー」を3月2日（月）より発売しますので、お知らせいたします。

「贅沢香茶」シリーズは、その名のとおり贅沢な香りと味わいをお楽しみいただける、当社のソフトドリンクの人気シリーズです。なかでも「贅沢香茶 アイスティー」は、本格的かつすっきりとした飲み心地でご好評をいただいているロングセラー商品です。

このたび、「贅沢香茶 アイスティー」は、すっきりとした後味はそのままに、「茶葉のおいしさを味わう」をコンセプトにリニューアルいたします。ダージリン、ウバ、ディンブラといった、紅茶界でも風味豊かと名高い「3種の銘茶※」を贅沢にブレンドし、甘さを抑えたすっきり感のある茶葉の味わいと、芳醇な香り立ちが特長です。

仕事や勉強の合間など、気分転換したいシーンにぴったりな、「贅沢香茶 アイスティー」をぜひお楽しみください。

※ ダージリン茶葉（62％）、ウバ茶葉（8％）、ディンブラ茶葉（8％）を使用。（使用茶葉に占める割合）

●商品特長

「贅沢香茶 アイスティー」

◆ダージリン茶葉、ウバ茶葉、ディンブラ茶葉を贅沢にブレンドしました。

◆甘さを抑えたすっきり感のある茶葉の味わいと、芳醇な香り立ちが特長です。

●商品概要

DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に

いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。

