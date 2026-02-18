【M＆Aご成約】DXコンサルティング イノベーティブ・ソリューションズと DXインテグレーター パワーソリューションズのM＆Aを支援

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村悟)は、東京都品川区でDXコンサルティング・システム開発を行う株式会社イノベーティブ・ソリューションズと、DX推進分野でのITインテグレーションを展開する東京都千代田区の株式会社パワーソリューションズのM&Aを仲介いたしました。

M&A概要

株式会社イノベーティブ・ソリューションズは、業務プロセスの標準化とローコード開発を軸に、大企業のDXを支援してきました。先進技術を武器に事業を拡大する一方、成長に伴って人材不足や業務負荷の偏りが目立つようになり、細江氏は「自社だけで成長し続けること」への限界を意識するようになります。

M&Aを選択肢の一つとして情報収集を進める中で、当社の柳田・安田との対話を通じ、「譲渡ではなく、成長を目的とするM&A」という想いが次第に明確になっていきました。

その考えに合致したのが株式会社パワーソリューションズです。同社の開発人材や金融分野の知見、マネジメント力は、細江氏のコンサルティング力や大型案件を推進する力と補完し合う関係にあり、成約後は互いの強みを活かしながら、大きく売上を伸ばしています。

譲渡企業

株式会社イノベーティブ・ソリューションズ

代表取締役：細江 浩 氏

本社所在地：東京都品川区

事業内容：DXコンサルティング・システム開発

M&Aの検討理由：更なる成長発展、将来的な事業承継のため

譲受企業

株式会社パワーソリューションズ

代表取締役会長：藤田 勝彦 氏

本社所在地：東京都千代田区

事業内容：コンサルティング、DXソリューション、システム設計・開発、基盤構築、運用保守までを一気通貫でサポート

M&Aの検討理由：事業の強化のため

本件担当アドバイザー

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

企業情報部 主任 柳田 勝貴 公認会計士

公認会計士試験に大学在学中に合格後、大手監査法人に入社。大手企業に対する会計監査業務やIPO支援業務に従事し、複数社の上場支援実績を持つ。

当社に入社後はIT、建設、医療関連の分野を中心に様々な企業の成約実績を有している。

本件担当アドバイザー

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

企業情報部 部長 安田 直人

大手総合化学メーカーに入社後、ヘルスケア領域での業務に従事。

当社に入社後、幅広い業界での成約実績を重ね、上場企業のカーブアウトや組織再編の経験も有する。

IT業界では社内トップクラスの実績を重ねており、業界内における様々な業態での成約経験を有している。

→https://www.ma-cp.com/about/staff/naoto-yasuda/

【会社概要】

名称：M&A キャピタルパートナーズ株式会社（東証プライム上場 証券コード 6080）

所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階

代表者：代表取締役社長 中村 悟

設立：2005年10月

事業内容：M&A関連サービス事業

代表番号：03-6770-4300

URL：https://www.ma-cp.com/