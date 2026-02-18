【福井県福井市】Z世代×福井市で地域課題解決！「クリエイトフクイプロジェクト」の成果を発表

福井市

福井市は、地域の課題解決にZ世代の意見を取り入れる「クリエイトフクイプロジェクト」の2025年度活動報告会を2026年2月14日に開催しましたので、お知らせいたします。本プロジェクトは、Z世代の若手職員チームが市政に若者の意見を取り入れようと発案し、2025年度にスタートしました。公募に応募いただいた高校生や学生、社会人など42人の「福井市Ｚ世代クリエイター」が7課のチームに分かれ、市役所職員と共に課題解決に取り組みました。

「福井市Ｚ世代クリエイター」が7つの課題解決に挑戦

福井市の7つの課に配属された「福井市Ｚ世代クリエイター」が、市職員と連携、協力しながらプロジェクトに取り組みました。活動報告会では各チームが取り組んだ内容を発表しました。

・Z世代×商工労政課 「若年層にまつりの魅力を伝える」

フェニックスまつりの広報計画の検討から、実際の撮影、Instagram投稿まで一連して若者独自の目線で行い、同世代へのリーチを狙う広報を実施。

・Z世代×生涯学習課 「若年層の「共助」の力を養う防災教育を地区で行う」

松本公民館や地区の自主防災組織と協力して「松本地区版HUGゲーム」の制作に取り組んだ。「若者が楽しめる」点を重視しゲームを制作し、実際に地元の高校生を対象に体験会を実施。

・Z世代×地域包括ケア推進課 「若年層の認知症に対する理解を深める」

実際の介護施設での体験や当事者との意見交換を経て得た経験や知識を基に、若者の視点を取り入れつつ、認知症に関する正しい理解を広めるためのイベント企画や運営を実施。

・Z世代×女性活躍促進課 「若年層に結婚生活の魅力を伝える」

若者がリポーターとなり、結婚生活を営む家庭を訪問取材。訪問時の質問内容の検討からInstagram投稿まで一連して若者独自の目線で行い、同世代へのリーチを狙う広報を行った。

・Z世代×農政企画課 「若年層に農業の魅力を伝える」

農業体験や実際の就農者との意見交換を経て得た経験や知識を基に、若者の視点を取り入れつつ、就農に関するパンフレットの制作や新規就農者を増やすことを目的としたTikTok動画の制作を行った。

制作した動画はこちら(https://www.tiktok.com/@fukuiine_ch/video/7573491239761218823)

・Z世代×広報プロモーション課 「若年層に市政情報や市の魅力を伝える」

若者の感性や知識、アイディアを活かし、TikTok動画の企画・撮影・編集・制作を行った。若者の力を活用したい他所属からの動画作成依頼などにも対応した。

制作した動画はこちら(https://www.tiktok.com/@fukuiine_ch/video/7565762045291875602)

・Z世代×スポーツ課 「若年層にスポーツの魅力を伝える」

福井ブローウィンズや福井ユナイテッドFCなどと連携し、選手への取材や動画の撮影を実施。スポーツの魅力を若者に伝えるTikTok動画の企画・撮影・編集・制作などを行った。

制作した動画はこちら(https://www.tiktok.com/@fukuiine_ch/video/7561264325248273671)

参加メンバーからの声

参加メンバーからは様々な感想をいただき、まちづくりや課題解決に積極的に参加いただき、参加者自身にも気づきがあった様子が見受けられました。

・自分たちの意見がちゃんと反映されるのがうれしいです。まちづくりが“他人事”じゃなくなりました！

・地域のことを“知ってるつもり”だったけど、参加して初めて本当に向き合えた気がします！

・地域の人と一緒に取り組むことで、新しい視点や発見がたくさんありました。勉強になるし、楽しいです！プロジェクトを通じて実践的な経験ができるので、将来の進路や仕事にもつながりそうです。

・プロジェクトへの参加を通じて「認知症」への理解が深まったことで、自分が将来やりたいことが見つかりました。来年度の就活に向けて、今回の活動内容と関連した事業を行う会社の面接を受けてみようと思います！

2026年度プロジェクトへの参加メンバーを募集中です。

第2期生となる、2026年度のプロジェクトへ参加するZ世代の若者を募集しています。今年度のテーマは「SNSを活用した情報発信」です。主にTikTokなどのSNSを活用して、若者向けに福井市の魅力の発信などに取り組んでいただきます。

募集期間は2026年2月27日（金）までとなっています。

若者の力で福井市に新しい風を巻き起こす「クリエイトフクイプロジェクト」にぜひご参加ください。

詳細情報・応募フォームはこちら(https://create-fukui.com/blog/%e3%80%90%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%80%91%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%98%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ae%e5%8f%82%e5%8a%a0%e8%80%85%e3%82%92%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%ef%bc%81/)