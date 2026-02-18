【KNTV】4月は“完全体”で待望のカムバック！おかえり、BTS特集！

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN （本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、 4月はBTS特集をお届けします。J-HOPEが『全知的おせっかい視点』に出演した回や、豪華アーティストが集結の大規模コンサートなどBTSの魅力が詰まった番組をたっぷりと放送します。そして、チュ・ジフン×ハン・ヒョジュ豪華初共演のノンストップ・サスペンス『支配種』、クォン・サンウ、キム・ヒウォン共演の痛快アクションコメディ『ハンガン警察』、コンミョン＆キム・ミンハ共演の青春ファンタジーロマンス『私が死ぬ一週間前』をTV初放送することを決定いたしました。

KNTVの4月は、2026年3月に“完全体”で待望のカムバックが決定したBTSを特集いたします。常にスターの近くにいてその素顔を知るマネージャーがスターのリアルな日常を暴露する大人気バラエティ『全知的おせっかい視点』にJ-HOPEが出演した回を2週に渡り日本初放送。J-HOPEにとって初の単独ワールドツアー『HOPE ON THE STAGE』、バンコク公演の現場とバックステージの模様をお届けします。また公演の翌日に行ったMVのための厳しいダンスレッスンや撮影の様子も公開。4月20、27日（月）日本初放送です。どうぞお楽しみに！その他、豪華アーティストが集結の大規模コンサートや、大人気音楽番組『SBS人気歌謡』にBTSが出演した回を続々放送。こちらもお見逃しなく！

『全知的おせっかい視点＜J-HOPE出演回＞』(C)MBC『全知的おせっかい視点＜J-HOPE出演回＞』(C)MBC『SBS人気歌謡＜BTS出演回＞』(C)SBS

話題のドラマを3本お届けします。まずは、チュ・ジフン×ハン・ヒョジュ豪華初共演で話題となった『支配種』が4月7日（火）からスタート。元軍人が人工培養肉の技術で新たな時代を切り開いた国際的企業に潜入し、大統領テロ事件の真相に迫るノンストップ・サスペンスです。緻密に構築されたストーリーと社会的なメッセージが込められた本作。壮大なスケールで描かれるシーンも見どころです。

『支配種』(C) 2026 Disney and its related entities

次はクォン・サンウ、キム・ヒウォンが共演の痛快アクションコメディ『ハンガン警察』。クォン・サンウ演じる熱血巡査部長が所属する河川専門の警察部隊が、様々な事件捜査に奮闘していく様を描いています。水上での激しい追跡劇や、客船から救助に飛び込む緊迫のシーンなどアクションシーンが満載です。4月26日（日）から3週連続でお届けします。ご注目ください。

『ハンガン警察』(C) 2026 Disney and its related entities

そして、コンミョン除隊後初のドラマで個性派俳優キム・ミンハと共演した青春ファンタジーロマンス『私が死ぬ一週間前』が4月4日（土）からスタート。生きる意欲をなくしたヒロインの前に、初恋相手である男性が死神として現れることから始まる、甘くほろ苦い初恋物語。余命一週間と宣告されたヒロインが、残された時間でバケットリストを実行する中で自分の人生と向き合っていく姿を描いています。初回放送日に併せて放送の制作発表SPも是非ご覧ください。

『私が死ぬ一週間前』(C) TVING Co., Ltd, All Rights Reserved.

最後は豪華アーティストのスペシャルステージを字幕版でチェック！2026年1月25日（日）に生中継した『2026 TAEYONG CONCERT 』の模様を4月12日（日）に字幕版でTV初放送いたします。除隊後初のソロコンサートでは未公開の新曲も披露し、テヨンならではの存在感をアピールした圧巻のステージ。積み上げてきた実力と成長をたっぷり感じられるライブは必見です。

字幕版』(C)2026 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.









4月もKNTVと共にお過ごしください♪



■『全知的おせっかい視点＜J-HOPE出演回＞』

放送日時

＜＃351＞4月20日（月）深夜0：10～2：00 ほか

＜＃352＞4月27日（月）深夜0：10～2：00 ほか

日本初放送

出演者 ＜＃351, ＃352＞J-HOPE（BTS）ほか

(C)MBC



■『SBS人気歌謡＜BTS出演回＞』

放送日時 3月23日（月）スタート 毎週（月）午後10：30～11：50 ほか

出演者 BTSほか

(C)SBS



■『支配種』

放送日時 4月7日（火）スタート 毎週（火）午後8：00～10：10(2話連続) ほか TV初放送

出演者 チュ・ジフン、ハン・ヒョジュ、イ・ヒジュン、イ・ムセンほか

話数 全10話

(C) 2026 Disney and its related entities



■『ハンガン警察』

放送日時 4月26日・5月3・10日（日）午後8：00～10：10(2話連続) ほか TV初放送

出演者 クォン・サンウ、キム・ヒウォン、イ・サンイ、パク・ホサン、チェ・ムスン、ソン・ドンイルほか

話数 全6話

(C) 2026 Disney and its related entities



■『私が死ぬ一週間前』

放送日時 4月4・11・18日（土）午後8：30～10：30(2話連続) ほか TV初放送

出演者 コンミョン、キム・ミンハ、チョン・ゴンジュ、オ・ウリほか

話数 全6回

(C) TVING Co., Ltd, All Rights Reserved.



■『2026 TAEYONG CONCERT 字幕版』

放送日時 4月12日（日）午後3：35～6：20 TV初放送

出演者 TAEYONG（NCT）

話数 全1回

(C)2026 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.



『2026 TAEYONG CONCERT