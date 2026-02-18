STUDIO ZOONオリジナル作品 『推しの一途すぎる執着を、私はまだ知らない』が、コミックナタリー主催「タテ読みマンガアワード 2025」上位4作品に選出！
株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）が運営する漫画のコンテンツスタジオ「STUDIO ZOON（スタジオズーン）」のオリジナル作品『推しの一途すぎる執着を、私はまだ知らない』（通称『推しまだ』）が、コミックナタリーが運営する「タテ読みマンガアワード 2025」国内作品部門にて、上位4作品に選出されました。
公式X：https://x.com/oshi_mada
公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@214wajve
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@oshi_mada
作品URL：https://u.lin.ee/7J3L5h6/pnjo
「タテ読みマンガアワード」は、縦スクロールのマンガを対象としたユーザー参加型のマンガ賞です。
本作は、“推される側”の視点から描かれる一途な想いと、その奥に潜む感情の揺らぎを、
タテ読みフォーマットならではの間（ま）と演出で描写。
恋愛感情を単純な理想化に留めず、読者自身の経験や感情と静かに重ね合わせられる点が支持を集め、前年度のTOP10入りからさらに評価を伸ばしました。
■人気声優より受賞コメント到着！
『推しまだ』のメインキャラを担当してくれている声優のお二人からも受賞のお祝いコメントをいただきました。
＜アリア役・日野まり様＞
『推しまだ』TOP4入り！おめでとうございます！
携わらせていただくたびに言及しておりますが、ストーリー、キャラクター、作画ともに満点の推しまだが皆様に愛されていてとても嬉しいですし、まだまだ『推しまだ』を知らない人に「普及」しがいがあるなとも思います！
いちおたくとして、今後とも『推しまだ』の展開を心待ちにしております！
この度は誠におめでとうございます！
＜アレキ役・山口智広様＞
「タテ読みマンガアワード 2025」受賞おめでとうございます！
そして、自分のことのように大変嬉しくおもいます。
連載開始の際の配信で、アレキ役として声を当てさせていただいてから今に至るまで、声優として作品に関わらせて頂き、大変感謝しております。
これからもこの作品が多くの皆様に届くことを願っております。
改めましてこの度はおめでとうございます！
■「タテ読みマンガアワード 2025」について
「タテ読みマンガアワード」はコミックナタリーが主催する、縦スクロールのマンガを対象としたユーザー参加型のマンガ賞です。「国内作品部門」「海外作品部門」の2部門から構成されています。まずはユーザーがおすすめしたいタテ読みマンガの推薦を受け付け、特に推薦数が多かった上位作品をノミネート作品として選定。ノミネート作品を対象に改めてユーザー投票を行い、各部門のランキングを決定します。
HP:https://tateyomi-award.natalie.mu/
■「推しまだ」各電子マンガプラットフォームにて配信中！
・LINE
https://u.lin.ee/7J3L5h6/pnjo
・EBJ
https://ebookjapan.yahoo.co.jp/stories/145408
・comico
https://www.comico.jp/comic/12452
・Ameba
https://dokusho-ojikan.jp/series_list/series_id=827723
・ピッコマ（横読み）
https://piccoma.com/web/product/194963
・シーモア（横読み）
https://www.cmoa.jp/title/327172/
・めちゃコミ
https://mechacomic.jp/books/208639
■STUDIO ZOONについて
STUDIO ZOON（スタジオズーン）は縦読み漫画コンテンツスタジオです。様々なサービスの提供を通じて培ってきたノウハウと最新技術を活用し、世界で愛されるコンテンツを生み出すことを目指してまいります。
公式X：https://x.com/zoon_studio
公式サイト：https://zoon.jp/studio
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@studio.zoon
公式note：https://note.com/studiozoon
