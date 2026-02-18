佐藤淑乃選手とミズノブランドアンバサダー契約締結

ミズノ株式会社

ミズノは、バレーボール日本代表の佐藤淑乃選手(NECレッドロケッツ川崎)とミズノブランドアンバサダー契約を締結しました。

今回の契約により、佐藤淑乃選手はクッション性と安定性を追求したバレーボールシューズ「ウエーブモーメンタムエリート」を着用します。また、ミズノバレーボール品やトレーニング品に関する改良や開発に対するアドバイスをもらうとともに、宣伝・広報活動にも協力いただきます。

佐藤淑乃選手(NECレッドロケッツ川崎)コメント

「このたび、ミズノブランドアンバサダーに就任した佐藤淑乃です。ミズノにサポートいただけることを大変光栄に思っております。ウエアやサポーターの動きやすさ、シューズのフィット感、安定性が良いと感じています。これからミズノとともに、さらに上を目指し活躍できるよう精進してまいります。今後も、応援のほどよろしくお願いいたします。」

佐藤淑乃(さとう よしの)選手について

生年月日：2001年11月12日 (24歳)

出 身：千葉県

主な経歴：筑波大学の2年次の2021年に秋季関東リーグ、4年次の2023年に春季、秋季関東リーグ、全日本インカレで優勝。2023-24シーズンからSV.LEAGUE WOMENに所属するNECレッドロケッツ川崎の内定選手となりVリーグデビューを果たし、2024年アジアクラブ選手権でMVP、2024-25 SV.LEAGUE WOMEN 最優秀新人賞・ベストアウトサイドヒッターを獲得している。日本代表には2022年、大学生ながらに初選出され、2025年の世界バレーでは、主力選手としてチームをけん引した。

「ウエーブモーメンタムエリート」について

「ウエーブモーメンタムエリート」は、クッション性と安定性を追求した「ウエーブモーメンタム」シリーズのトップモデルです。ミッドソール部全体にクッション性と反発性（エナジーリターン）に優れたミズノ独自の素材『MIZUNO ENERZY』※1を搭載しています。負荷の大きい前足部には、より高反発でクッション性に優れた『MIZUNO ENERZY CORE』を搭載し、激しい動きをサポートします。また、広い着地面積とソール外側まで立ち上げたミッドソール設計により、ジャンプの踏み込み・着地時の安定性を追求しています。

※1 設計などにより、効果や感じ方が異なります。反発性は鉛直方向に圧縮したときの比較になります。

詳細を見る :https://jpn.mizuno.com/volleyball/momentum

記

