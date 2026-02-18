Choice Guest Club(TM) 小学生向け体験イベント「SDGs×バナナペーパーで地球にやさしいアートを作ろう！」を開催

株式会社グリーンズ

株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）の子会社であり、グローバルブランド「コンフォートホテル」を中心に、国内においてホテルを展開する株式会社チョイスホテルズジャパンは、2026年1月17日（土）、「One Planet Cafe Zambia」および武蔵野大学工学部サステナビリティ学科と連携し、昨年好評を博した小学生を対象にしたイベント「SDGs x バナナペーパーで地球にやさしいアートを作ろう！」を開催しました。

本イベントは、当社子会社が「旅で世界とまちを元気に。」をコンセプトに運営するコンフォートホテルの公式Webサイトの会員制度「Choice Guest Club(TM)」の会員のお子さまを対象としたもので、応募者45名の中から抽選で選ばれた小学生12名が参加しました。

環境循環を軸にサステナビリティの実現を目指す「One Planet Cafe Zambia」と、バナナペーパーを活用した環境教育や製品開発に取り組む「武蔵野大学 工学部 サステナビリティ学科 高橋研究室」、そして「Choice Guest Club(TM)」の三者が連携して開催しました。

当日は、通常は廃棄されるバナナの茎の繊維を活用した「バナナペーパー」作りを体験しました。

武蔵野大学工学部サステナビリティ学科の学生による分かりやすい説明のもと、子どもたちは実際に紙漉きに挑戦し、身近なバナナが紙へと姿を変えていく工程を体感しながら、自分だけのバナナペーパーを完成させました。さらに、自ら作成したバナナペーパーに色付けを行い、その紙を使用してオリジナルのキーホルダーや缶バッジを製作するなど、ものづくりの工程を楽しみながら取り組みました。

また、イベント後半には「One Planet Cafe Zambia」のエクベリ聡子氏より、ザンビアの現状やバナナペーパー誕生の背景、その社会的価値についての講話が行われ、SDGsやフェアトレード、環境問題への理解をより一層深める機会となりました。

当社子会社では、今後も持続可能な社会の実現に貢献できるホテルづくりを目指し、会員制度「Choice Guest Club(TM)」を通じた社会貢献活動を継続してまいります。

■イベント概要

【名称】「SDGs x バナナペーパーで地球にやさしいアートを作ろう！」

【日程】2026年1月17日（土）10:00～12:30

【会場】ＴＫＰ秋葉原カンファレンスセンター

（〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-8 東芝万世橋ビル）

【参加者】「Choice Guest Club(TM)」会員のお子さま12名

【参加費用】無料

【協力団体】・One Planet Cafe Zambia

・武蔵野大学 工学部 サステナビリティ学科 高橋研究室

URL：https://esg.musashino-u.ac.jp/

■「One Planet Cafe Zambia」 概要

アフリカ・ザンビアにおいてオーガニックバナナの茎を原料としたフェアトレード製品「バナナペーパー」の製造を行い、地域に新たな雇用を生み出しています。日本の伝統工芸である「越前和紙」の技法を取り入れ、日本の文化と現地の資源を融合させた持続可能なものづくりを実現しています。

URL：https://www.choice-hotels.jp/guest/csv.php

■Choice Guest Club(TM) 概要

Choice Guest Club(TM)は、株式会社チョイスホテルズジャパンが運営するコンフォートホテル公式Webサイトにおける会員制度です。「旅で世界とまちを元気に。」をコンセプトに、宿泊割引やロングステイなどの特典に加え、社会課題の解決やSDGsの達成に向けた活動の一環として、支援団体への寄付プログラムや、会員が宿泊するたびに社会が元気になる仕組みを提供しています。

2026年1月には、会員数約118万人を突破しました。

URL：https://www.choice-hotels.jp/guest/

■株式会社チョイスホテルズジャパン 概要

株式会社チョイスホテルズジャパンは、株式会社グリーンズの100％子会社であり、ホテルフランチャイズの加盟店の募集・指導・管理・運営をしています。世界46カ国以上に7,500軒以上のホテルを展開するアメリカのホテルチェーン「チョイスホテルズインターナショナル」の、日本におけるマスターパートナーとして、日本全国にコンフォートホテル、コンフォートホテルERA、コンフォートイン、コンフォートスイーツ、Ascend Hotel Collection(TM)を展開しています。

所在地：〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目6-3吉野第一ビル2階

代表取締役社長：伊藤 孝彦

URL：https://www.choice-hotels.jp

【「SDGs x バナナペーパーで地球にやさしいアートを作ろう！」に関するお問い合わせ先】

株式会社チョイスホテルズジャパン

フランチャイズサービス部ブランドマーケティング課

担当 堀 早苗

E-mail：info@choice-hotels.jp

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスブランド（コンフォートホテルなど）」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

グリーンズグループの2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

URL：https://kk-greens.jp/

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務