スマートプラス、「Finatext AI 営業アシスト -AIコンプライアンスチェック-」を所属IFA向けに特別プランで提供開始

次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループの株式会社スマートプラス（本社：東京都千代田区、代表取締役：小林 紀子、以下「当社」）は、「Finatext AI 営業アシスト -AIコンプライアンスチェック-」（※）を、当社の証券取引プラットフォーム「Digital Wealth Manager（デジタル ウェルス マネージャー、以下「DWM」）」を利用する所属IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）向けに、特別プランで提供開始することをお知らせします。

■ 背景と目的

金融業界では顧客本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）の徹底がこれまで以上に求められており、営業プロセスの透明化やガバナンスの高度化が業界共通の課題となっています。特に、対面での面談内容はブラックボックス化しやすく、適切な情報提供や意向把握が行われているかを客観的に確認する仕組みの整備が急務です。

当社は「DWM」の提供を通じて、IFA事業者が独自ブランドで投資一任運用サービスや投資信託、債券取引などの包括的な証券サービスを展開できる環境を整備してきました。「DWM」を利用するIFA事業者のビジネス強化をさらに推進するため、Finatextグループの株式会社Finatextと株式会社ナウキャストが開発・提供する「Finatext AI 営業アシスト -AIコンプライアンスチェック-」を、当社所属IFA向けに特別プランで提供します。

■ 「Finatext AI 営業アシスト -AIコンプライアンスチェック-」の概要

「Finatext AI 営業アシスト -AIコンプライアンスチェック-」は、対面営業における録音データを生成AIが解析し、コンプライアンス上のリスクや必須項目の漏れを自動検知するツールです。

- 対面営業の録音：営業担当者と顧客の対面でのやり取りを録音し、データとして保存します。- 音声の自動文字起こし：録音データをテキストに自動変換します。面談内容の記録作成にかかる業務負荷を軽減します。- 章分割と法令違反アラート：音声データを章ごとに分割し、法令違反の可能性が高い内容が含まれる場合はアラートで通知します。各社のコンプライアンス・マニュアルや特定の業法ルールに基づき、チェック項目を個別に設定することも可能です。- 該当箇所のピンポイント確認：アラートが出た箇所のみを選択して音声を聴取できます。コンプライアンス対応者は会話全体を傾聴する必要がなく、問題の可能性が高い箇所を即座に特定・確認でき、業務効率が大幅に向上します。

なお、本ツールは、既に複数の金融機関で対面営業チェックツールとして先行導入されており、実務における有効性を検証済みです。

■ 所属IFA向けの特別プランについて

「Finatext AI 営業アシスト -AIコンプライアンスチェック-」を所属IFA向けに優待価格で提供するものです。具体的な価格などの詳細については、個別にお問い合わせください。

■ 今後の展望

当社は、まず所属IFAへの提供を通じてIFAのビジネス支援を推進します。今後は、所属IFA以外の事業者に対しても「Finatext AI 営業アシスト -AIコンプライアンスチェック-」の提供を拡大し、金融業界全体のコンプライアンス体制の底上げに貢献してまいります。

■ 本件に関するIFA様からのお問い合わせフォーム

https://ifa.smartplus-sec.com/ifalp/#contact

【注記】

※「Finatext AI 営業アシスト -AIコンプライアンスチェック-」は、従来「Finatext Advisory Assist」のコンプラアシスト機能として提供していたものです。

以上

【Finatextグループと株式会社スマートプラスについて】

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」、貸金サービスに必要なシステムや業務を一気通貫で提供する「株式会社スマートプラスクレジット」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12138/table/564_1_008002ea8cc574e7d7fc14f5910d994a.jpg?v=202602180651 ]■株式会社スマートプラス

株式会社スマートプラスは、証券ビジネスプラットフォーム「BaaS（バース）：Brokerage as a Service」を軸に、事業者による自社顧客向け証券サービスの提供を支援するフィンテック企業です。次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループにおいて、証券領域における金融インフラストラクチャ事業を担っています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12138/table/564_2_9c5e55370a20e0344669c459c0f36cf1.jpg?v=202602180651 ]

商号等：株式会社スマートプラス

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第3031号

加入協会：日本証券業協会・一般社団法人日本投資顧問業協会・一般社団法人第二種金融商品取引業協会

＜重要事項＞

■口座開設・お取引に関するご留意事項

・スマートプラスでお取引いただくこととなった際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。

・株式のお取引については、株価の下落により損失を被ることがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被ることがあります。投資信託のお取引についても基準価額の下落等により損失が生じる恐れがあります。また、債券のお取引については、相場の下落等により損失を被ることがあります。

・為替取引を伴う外国証券の取引については、前述に加えて為替相場の変動による損失を被ることがあります。

・レバレッジ型・インバース型ETFは運用にあたっての諸費用等により対象とする原指標と基準価額に差が生じる場合があり、中長期にあたってはその乖離が大きくなる可能性があるほか、複利効果により利益を得にくくなる場合があります。

・当社における各種口座開設に際しては当社所定の審査があります。

・資料等の中で個別銘柄が表示もしくは言及されている場合は、あくまで例示として掲示したものであり、当該銘柄の売買を勧誘・推奨するものではありません。

・お取引に際しては当社から交付される契約締結前交付書面、目論見書その他の交付書面や契約書等をよくお読みください。

■投資一任契約に関するご留意事項

・スマートプラスと投資一任契約を締結した際には、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。

・当社がお客様と締結する投資一任契約に基づき投資運用を行うもので、投資元本は保証されるものではなく、運用による損益はすべてお客さまに帰属します。

・投資対象は、値動きのある国内外の有価証券等となりますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ投資元本を割り込むおそれがあります。

・投資一任契約お申込みの前に、契約締結前交付書面や約款等をよくご確認いただき、ご理解のうえお申し込みください。

・投資一任契約にはクーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）は適用されません。

・表示される過去の運用成績については将来の運用成果を保証するものではありません。