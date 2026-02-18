【とりでん】2/18(水）～　とりでんの『春のごちそう』フェア！期間限定で開催します。

KOZOホールディングス株式会社

『とりでん』のご紹介

心をこめて炊き上げる釜飯や、バラエティ豊かなこだわりの串焼き・お料理をお気軽にお楽しみ頂ける業態です。

今回、とりでんでは期間限定で「春のごちそう」メニューの提供を開始いたします。

菜の花やたけのこなど春ならではの味覚を使用した、旬の美味しさを存分にお楽しみいただける「春のごちそう」は2月18日より登場！

季節感たっぷりな「春のとりでん」をぜひご堪能ください。

◆販売開始日 2026年2月18日（水）

※一部地域・店舗により未実施の場合や、金額が異なる場合がございます。

※写真はイメージです。実物と異なる場合がございます。

しっとりと蒸し上げた鶏肉に、コク深い胡麻ダレを合わせた春限定メニュー。菜の花のほろ苦さがアクセントとなり、季節の味わいを感じながら、お酒とともに楽しめる一皿です。

● 蒸し鶏の春バンバンジー

560円(税込616円)

殻付きあさりの旨みをたっぷりと閉じ込め、旬の筍とともに炊き上げた春の釜飯。蓋を開けた瞬間に広がる磯の香りと出汁の風味が特長です。

● 殻付きあさりと筍の季節釜飯

950円(税込1,045円)

● あさりとキャベツの鉄板酒蒸し

520円(税込572円)

● 菜の花の辛子和え

320円(税込352円)

釜揚げしらすのやさしい塩味と、いくらの旨みが調和した和風仕立てのパスタ。だしの旨みをきかせた和風仕立てで、お食事としても、お酒とともに楽しむ一皿としてもおすすめです。

● 釜揚げしらすといくらの和風パスタ

650円(税込715円)

他にも様々な料理に合うお酒、飲み物をご用意してお待ちしております。

この機会にぜひ、とりでんにお越しください！

【会社概要】

アスラポート株式会社

本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6 盛田ビルディング

代表取締役社長：川上 英二

事業内容：居酒屋・ラーメン店等の直営事業及びFC事業

■アスラポート株式会社 https://asrapport.com/

■とりでん公式ホームページ https://www.tori-den.com/