「第２７回ジャパンデフバレーボールカップ川崎大会」を開催します！

川崎市

川崎市では、共生社会の実現に向け、「かわさきパラムーブメント」を推進しています。

この度、聴覚障害者による全国規模の大会である「第２７回ジャパンデフバレーボールカップ川崎大会」をカルッツかわさき（川崎区）で開催します。

全国各地から集まった聴覚障害者のバレーボール選手が躍動感や気迫あふれるプレーで頂点を目指して戦います。

大会期間中は、どなたでも無料で観覧いただけます。

大会開催チラシ

デフバレーボールとは？

聴覚障害者によるバレーボールのこと。ルールは、６人制のバレーボールのルールと同じだが、チームメイトの声や審判の笛の音、ボールをはじく音など聞こえない状態でプレーする。

なお、本大会は、全国各地から選手が参加する日本最大のデフバレーボール大会であり、２０１６年の第１７回大会から本市で開催している。

１ 大会概要

日 時 令和８年（２０２６年）２月２０日（金）～２月２２日（日）

大会１日目 １５時～１７時 開会式・代表者会議（組合せ抽選）

大会２日目 ９時～１７時 予選リーグ

大会３日目 ９時～１７時 決勝トーナメント戦・交流戦・表彰式

会 場 カルッツかわさき（川崎区富士見１丁目１－４）

参 加 ２７チーム（男子１１チーム、女子１６チーム）

※昨年は、３２チーム（男子１５チーム、女子１７チーム）

▼大会チラシは以下からダウンロードいただけます。

２ 観戦

https://prtimes.jp/a/?f=d124454-295-1c12e1d499d190d71df67822c167f026.pdf

無料（どなたでも観覧いただけます。）

※駐車場は数に限りがありますため、公共交通機関などを御利用ください。

３ 主催・共催等

主 催 一般社団法人 日本デフバレーボール協会

共 催 川崎市、公益財団法人川崎市スポーツ協会

主 管 第２7回ジャパンデフバレーボールカップ 川崎大会実行委員会

後 援 川崎市障害者スポーツ協会、一般財団法人全日本ろうあ連盟 等

「東京2025デフリンピック」にて女子日本代表が 金メダルを獲得しました！

昨年１１月に開催された、「東京２０２５デフリンピック」にて女子バレーボール日本代表チームが金メダルを獲得しました！

今大会にも、本市在住の平岡早百合（ひらおかさゆり）選手をはじめ、デフリンピックに日本代表として活躍した選手が出場いたします。

【問合せ先】

提供：日本デフバレーボール協会

川崎市市民文化局市民スポーツ室 白石

電話 044-200-3544