「第２７回ジャパンデフバレーボールカップ川崎大会」を開催します！

写真拡大 (全2枚)

川崎市

　川崎市では、共生社会の実現に向け、「かわさきパラムーブメント」を推進しています。


　この度、聴覚障害者による全国規模の大会である「第２７回ジャパンデフバレーボールカップ川崎大会」をカルッツかわさき（川崎区）で開催します。


　全国各地から集まった聴覚障害者のバレーボール選手が躍動感や気迫あふれるプレーで頂点を目指して戦います。


　大会期間中は、どなたでも無料で観覧いただけます。



大会開催チラシ

デフバレーボールとは？


　聴覚障害者によるバレーボールのこと。ルールは、６人制のバレーボールのルールと同じだが、チームメイトの声や審判の笛の音、ボールをはじく音など聞こえない状態でプレーする。


　なお、本大会は、全国各地から選手が参加する日本最大のデフバレーボール大会であり、２０１６年の第１７回大会から本市で開催している。



１　大会概要

日　時　　令和８年（２０２６年）２月２０日（金）～２月２２日（日）


　　　　　大会１日目 １５時～１７時 開会式・代表者会議（組合せ抽選）


　　　　　大会２日目 ９時～１７時 予選リーグ


　　　　　大会３日目 ９時～１７時 決勝トーナメント戦・交流戦・表彰式


会　場　　カルッツかわさき（川崎区富士見１丁目１－４）　　　　　　　　


参　加　　２７チーム（男子１１チーム、女子１６チーム）


　　　　　※昨年は、３２チーム（男子１５チーム、女子１７チーム）



▼大会チラシは以下からダウンロードいただけます。


https://prtimes.jp/a/?f=d124454-295-1c12e1d499d190d71df67822c167f026.pdf

２　観戦

無料（どなたでも観覧いただけます。）


※駐車場は数に限りがありますため、公共交通機関などを御利用ください。


３　主催・共催等

主　催　　一般社団法人 日本デフバレーボール協会


共　催　　川崎市、公益財団法人川崎市スポーツ協会


主　管　　第２7回ジャパンデフバレーボールカップ 川崎大会実行委員会


後　援　　川崎市障害者スポーツ協会、一般財団法人全日本ろうあ連盟　等


「東京2025デフリンピック」にて女子日本代表が　金メダルを獲得しました！

　昨年１１月に開催された、「東京２０２５デフリンピック」にて女子バレーボール日本代表チームが金メダルを獲得しました！


　今大会にも、本市在住の平岡早百合（ひらおかさゆり）選手をはじめ、デフリンピックに日本代表として活躍した選手が出場いたします。





提供：日本デフバレーボール協会

【問合せ先】

川崎市市民文化局市民スポーツ室　白石


電話　044-200-3544