花王から新生活を応援するお掃除アイドルが誕生!?

花王株式会社

花王株式会社のホームケア事業部は、新生活応援キャンペーンの一環として、そうじの基本知識・裏技を楽しみながら学べるアイドルプロデュースゲーム「掃除相愛LOVE（そうじそうあいラブ）」を2026年2月18日より無料配信いたします。

また、「キュキュット」「マジックリン」「クイックル」から、新しい生活のスタートを応援し、さわやかで清々しい「ミモザ」の香りやデザインを施した計7アイテム*1 を数量限定で2026年2月2日から発売しています。

＊1 クイックルハンディには香りはついておりません

花王のホームケア事業部は、エンターテイメントを通して、そうじがもっと“簡単”で“楽”になる方法を、新生活を始められる方に知っていただきたいという想いで、お掃除アイドルプロデュースゲーム「掃除相愛LOVE」の開発をいたしました。

このたび配信を開始するゲームは、アイドル育成事務所に新人プロデューサーとして働くことになった主人公が、新生活を応援するお掃除アイドル「Shining4」の成長を支えながらそうじ方法を学ぶ、アイドルプロデュース型ノベルゲームです。

「Shining4」を演じるのは、中島ヨシキさん、伊東健人さん、土田玲央さん、榊原優希さんの豪華声優陣*2 で、ゲーム内では、いろいろなそうじテクニックを習得しながら、アイドルグループの成長をお楽しみいただける内容となっています。配信開始にあわせ、Xにてゲームクリア画面や購入商品の写真を投稿することで、声優陣の限定グッズなど豪華景品が当たるプレゼントキャンペーンも実施いたします。また、そうじが楽しく感じられるオリジナル楽曲『掃除相愛LOVE』のミュージックビデオも公開します。

*2 本ゲームはフルボイスではございません。一部に特別な演出としてボイスを実装しておりますので、お楽しみください



詳しい内容はこちら：

https://www.kao.co.jp/osouji/game/(https://www.kao.co.jp/osouji/shinseikatsu_cp/)



ホームケア事業部では、今後もさまざまな取り組みを通じ、老若男女問わず誰でも、もっと簡単に、楽にそうじができるきっかけ作りを行ってまいります。

【ゲームのあらすじ】

アイドル事務所に、新人プロデューサーとして入社することになった主人公。

先輩から任されたのは、アイドルグループ【Shining４】って・・・まさかのそうじ用品4人組！？

はじめてのプロデュースに奮闘しながら、個性強すぎのメンバーたちと初めてのライブに挑む。

■ゲームタイトル：掃除相愛LOVE

■媒体：WEBアプリダウンロードで、スマホ/PCでプレイ可

■ジャンル：アイドルプロデュースゲーム /ノベルゲーム

■プレイ人数：1人

■配信期間：2026年2月18日～2026年４月30日※予定

■価格 ：無料

■ゲームはこちら：

https://www.kao.co.jp/osouji/game/

■配信条件：法人・個人にかかわらず許諾不要・収益化も可能です。



【Shining4メンバー/キャスト】

キュキュット

CV：中島 ヨシキ（なかじま よしき）

81プロデュース所属。神奈川県出身。主な出演作品は、勇者パーティを追い出された器用貧乏（オリヴァー・カーディフ）、 あんさんぶるスターズ！！（南雲鉄虎）、アイドルマスター SideM（山下次郎）など。 そのほか、アパレルブランド「TRUE Self」のプロデュースなど、クリエイティブ活動も精力的に行っている。



クイックル

CV：伊東 健人（いとう けんと）

81プロデュース所属。東京都出身。主な出演作品は、異世界の沙汰は社畜次第(近藤誠一郎)、アイドルマスター SideM(硲道夫)、 ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-シリーズ(観音坂独歩 ) など。 そのほか、ソロアーティストとして音楽活動や楽曲提供など多方面で活躍中。

バスマジックリン

CV：土田 玲央（つちだ れいおう）

81プロデュース所属。北海道出身。主な出演作品は、アイドルタイムプリパラ（高瀬コヨイ）、あんさんぶるスターズ！（朱桜司）、この会社に好きな人がいます（染井恵介）など。 キャラクターの個性を捉えた演技と、安定した歌唱力を武器に、多くのアイドル作品やメディアミックスプロジェクトでメインキャストを務めている。

トイレマジックリン

CV：榊原 優希（さかきはら ゆうき）

81プロデュース所属。岡山県出身。主な出演作品は、アルゴナビス from BanG Dream!(宇治川紫夕)、ガンバレ!中村くん!!（広瀬愛貴）、ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-シリーズ(四十物十四)など。 唯一無二の音域と表現力を持ち、中性的なキャラクターから青年役まで幅広く演じ分ける 。

【楽曲について】

タイトル：掃除相愛LOVE

作詞：小森さじ

作曲：54ROCK

慌ただしい新生活を送る方々の心情に寄り添い、力強く応援するアップテンポな曲になっています。ぜひ、みなさんも歌ってみてください。

◇商品名/内容量/価格[表: https://prtimes.jp/data/corp/9276/table/1795_1_fbb611fd839b789101ba25abb49f3611.jpg?v=202602180651 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません

◇発売日

2026年2月2日 数量限定発売

※お取り扱いのない店舗もございます。あらかじめご了承ください

※数量限定品につき、品切れの際はご容赦ください

◇商品特長

■キュキュット ゴシゴシいらずの泡パック ミモザの香り

食器洗いは、泡パックしてほったらかし！

食後すぐに洗わなくても、泡パックなら食器にかけておくだけでOK！*3

- 食器洗いは、泡パックしてほったらかし！食後すぐに洗わなくても、泡パックなら食器にかけておくだけでOK！- 酵素パワーinの処方が汚れをじゅわじゅわ分解するので、あとは流すだけ*3でキュッとした洗い上がりに- 洗いものが超ラクに♪フライパンや鍋の予洗いにも- シンクのおそうじにも使えます- さわやかなミモザの香り

*3 こびりつき汚れは除く

■キュキュット Ｎａｔｕｒａｌ Ｄａｙｓ＋除菌 ミモザの香り ポンプ

置いたまま簡単にプッシュできる、便利なポンプタイプ

- 長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ！- イマドキのキッチンに置きたくなるデザインにこだわったポンプタイプ- 料理中手が汚れた時や食器洗いの途中でも、置いたまま簡単にプッシュできる- 大きめのボトルだから、押すときもつめかえるときも、しっかり安定- さわやかなミモザの香り

■バスマジックリン エアジェット ミモザの香り

シリーズ史上 最強*4 洗浄力＆最速*4 キレイ

・浴そうザラつき・床ヌメリ 「こすらず30秒」でキュッ！

・誰でも簡単・確実にミストを塗布できる“連続噴射トリガー”採用

・ウイルス除去*5 にも

・壁・洗面器・イス等*6 にもご使用いただけます

*4 浴そうと床ヌメリを合わせて

*5 すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証

*6 スポンジ等で軽くこすってください。汚れがひどい時は、2～3分おくと効果的です。凹凸部分などは、汚れが落ちにくい場合があります

■トイレマジックリン こすらずスッキリ泡パック ミモザの香り

トイレは泡パックでほったらかし*7 掃除！消臭も

- 泡もちバツグン*8 吸着泡で便器をぐるっとおおうだけ- ゴシゴシいらず*9 でラクラクきれい！- 逆さスプレーできるから、フチ裏もしっかりパック- 便器内の除菌*10、ウイルス除去*5、黒ずみ予防*11、尿石・黄ばみ予防も*11

*7 5分以上放置

*8 当社品比

*9 便器内専用、こびりついた汚れは落とせません

*10 すべての菌を除菌するわけではありません

*11 既に発生している汚れは、除去してからお使いください

■トイレクイックル ミモザの香り

トイレ中の汚れをすっきり落とせるお掃除シート

- たっぷりの洗浄液で、便器から床まで汚れをスッキリ落とせるトイレ用お掃除シート- 厚手で丈夫なので、汚れが手につかず、安心しておそうじできる- 除菌・抗菌*12 加え、ウイルス除去*5も- さわやかなミモザの香り

*12 すべての菌を除菌・抗菌するわけではありません

■クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート ミモザの香り

いろんな汚れが１度にとれる立体吸着ウエットシート

- 洗浄液を含んだ立体構造のシートにより、ホコリ・髪の毛・ベタザラ・菌まで１度にふきとれる- 掃除機をかけずにいきなり使ってもOK- 99%除菌*10・消臭- さわやかなミモザの香り

■クイックルハンディ さわやかなホワイト＆ブルー

サッとなでるだけでホコリを360°瞬間キャッチ！

- 両面のもふもふが、ホコリをごっそり吸い付ける*13- 吸着センイが凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダスト・ペットの毛もからめとる- ＰＣ/ＴＶまわりや本棚、小物の間、サッシの溝など、色々な場所に使えます- さわやかな新生活をイメージした限定デザイン

*13 砂や土等の重いホコリや、量が多すぎるととりきれないことがあります