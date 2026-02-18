OKI、計測器の校正エリアを拡大し「北関東校正センター」を開設

沖電気工業株式会社

開所式の様子 左から 計測事業部長 田尻智義 代表取締役社長 大場宏之 取締役 菊池秀克

OKIグループで信頼性評価と環境保全の技術サービスを展開するOKIエンジニアリング（社長：大場 宏之、本社：東京都練馬区、以下OEG）は、2025年度から4年間、計測器校正事業へ設備投資を行い、校正エリア(注1)を拡大して新たに「北関東校正センター」（埼玉県本庄市、沖電気工業株式会社 本庄工場内）として開設し、2026年2月19日より運用を開始します。本センターでは、ISO/IEC 17025対応校正(注2)や一括校正受託(注3)を強化し、外部の専門機関での校正を検討している企業を支援し、2028年度までに売上15億円を目指します。

近年、製品の複雑化・高精度化に伴い、製品製造時の試験や評価回数が増加しています。製品の試験評価に用いる計測器には高い性能と厳しい誤差管理が求められ、計測器の信頼性を確認し、その正確さを保証する校正においても、国際基準であるISO/IEC 17025に準拠した校正が要求されるなど、性能確認や精度管理の質の要求も高まっています。一方で、自社で校正を行うメーカーは、校正技術者の高齢化や技術継承、継続的な設備投資、設備やスペースの維持コスト増加などの課題に直面しています。また、限られたリソースを新商品開発や品質改善に集中したいという要望も増えています。

これらの課題に対応するため、OEGは従来比1.5倍の校正エリアを備えた「北関東校正センター」を開設し、2025年度から4年間で総額約3億円の設備投資を行うことで、処理能力を約2倍に拡大します。本センターでは、校正作業だけでなく、校正を依頼するお客様の煩雑な業務にあたる校正計画の管理、機種ごとの委託先選定、校正証明書の管理に加え、設備の無梱包での発送・受取りやお客様先での出張校正など、校正に関わる煩雑な作業を包括的に対応する一括校正受託サービスを強化してまいります。また、自動車業界向けに要求の多い、厳格なISO/IEC 17025対応校正や、高度な専門技術を要する計測器メーカー向けのメーカータイアップ校正(注4)など、厳しい品質要求に応える校正サービスも強化してまいります。お客様はこれらのサービスをご活用いただくことにより、貴重なリソースを新商品開発や品質改善などの業務に集中できます。

OEGは、今後も各種認定・認証取得の拡大や新たな計測器校正分野への挑戦にも積極的に取り組み、豊富な経験と技術力を基盤に、進化し続けるモノづくり現場を支えるパートナーとして、今後もお客様の多様なニーズに応えてまいります。

販売計画

標準価格：個別見積

販売目標：売上総額で15億円（2028年度）

サービス提供開始時期：2026年2月19日

「北関東校正センター」の概要

所在地：埼玉県本庄市小島南4-1-1 沖電気工業株式会社（本庄工場内）

主なサービス：各種計測器の校正

用語解説

注1：校正エリア

校正作業を行うための専用スペースや設備の範囲を指します。校正エリアは各種規格により温湿度コントロールなど厳格な管理が求められます。

注2：ISO/IEC 17025対応校正

国際的に認められた校正機関の品質管理基準に基づく校正のことです。自動車業界をはじめとする多くの産業分野で求められる高い精度と信頼性を確保するための校正業務で用いられます。

注3：一括校正受託

お客様がお持ちのすべての計測器を、機種やメーカーを問わず一括で受託し、メーカーや協力会社と連携し、ワンストップで校正を提供するサービスです。

注4：メーカータイアップ校正

計測器メーカー様から専門技術指導や認定を受け、当社にて必要な治具や標準器、ソフトウェアを準備することで計測器メーカーが自社で実施していたのと同等の校正を提供いたします。

