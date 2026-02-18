「カーボンオフセットLPG供給証明書」「実質CO2フリー電力供給証明書」発行の開始

株式会社レオパレス21

株式会社レオパレス21（東京都中野区 代表取締役社長：宮尾 文也、以下「当社」）は、当社とご契約いただいている法人のお客様を対象に、エネルギー使用における環境貢献を示す「カーボンオフセットLPG供給証明書」「実質CO2フリー電力供給証明書」の発行を開始いたします。本証明書は、2025年度（2025年4月～2026年3月の使用分）に当社経由でご利用いただいたレオパレスグリーンLPガスの使用に伴うCO2排出量オフセット効果やレオパレスグリーン電気の使用による実質CO2フリーの電力使用効果を示すもので、企業の環境貢献活動の可視化を支援いたします。

証明書発行の背景

近年、企業における脱炭素経営の推進やサステナビリティ情報開示の重要性が一層高まっています。環境省や国際基準においても、温室効果ガス排出量の把握と透明性ある情報開示が求められており、取引先・従業員・投資家からの関心も年々増加しています。

こうした状況を踏まえ、自主的な環境貢献の見える化を支援する取り組みとして、当社管理物件におけるレオパレスグリーンLPガス・レオパレスグリーン電気の利用実績をもとに、利用企業へ本証明書の発行を開始することといたしました。

証明書発行の概要

■発行スケジュール

・受付期間：2026年2月12日 ～ 2026年3月20日

・証明書発行開始：2026年6月より順次発行予定

■発行対象

レオパレスグリーンLPガス料金・レオパレスグリーン電気料金を当社へお支払いいただいている企業様

※水光熱費オプション契約、入居者個人契約分は除く

■証明対象期間

2025年度（2025年4月～2026年3月の使用分）

※上記期間に当社経由でレオパレスグリーンLPガス・レオパレスグリーン電気を使用した分が対象

■証明書の活用範囲

本証明書は、スコープ1、２、3などの公的排出量報告用途には利用できませんが、以下用途でご活用いただけます。

・自社HP、社内報、印刷物への掲示

・IRリリース・業界紙などでのPR

・従業員向けの環境貢献開示

・採用広報や企業ブランディングの強化

【レオパレスグリーンLPガス】

レオパレスグリーンLPガスとは、LPガスのライフサイクルで発生する温室効果ガスを、国内外の様々なプロジェクトで削減・吸収したカーボンクレジットで相殺（オフセット）したLPガスです。

【レオパレスグリーン電気】

レオパレスグリーン電気とは、非化石証書(発電時に二酸化炭素を排出しないという価値を証書化したもの)をセットにすることで、実質CO2フリーとした電力です。

■会社情報

株式会社レオパレス２１

設立：1973年8月17日

本社住所：〒164-8622 東京都中野区本町2-54-11

代表者：代表取締役社長 宮尾 文也

企業サイト： https://www.leopalace21.co.jp/

アストモスエネルギー株式会社

設立：1962年6月18日

本社住所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12

代表者：代表取締役社長 佐藤 利宣

企業サイト： https://www.astomos.jp/

アストモスリテイリング株式会社

設立：2024年1月1日

本社住所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12

代表者：代表取締役社長 南部 泰司

企業サイト： https://www.astomos-retailing.com/

レオパレスグリーンエネルギー株式会社

設立：2022年6月27日

本社住所：〒164-8622 東京都中野区本町2-54-11

代表者： 代表取締役社長 大塚 哲

関連会社：株式会社レオパレス21（50％）、アストモスリテイリング株式会社（50％）