【幼児・小学生・中学生・高校生白書2025】幼児の日常生活に関する調査＜第一弾＞小学生・中学生・高校生の日常生活に関する調査＜第二弾＞

株式会社学研ホールディングス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：宮原博昭）の調査・研究機関である学研教育総合研究所は、「幼児調査」の第一弾、「小学生調査」「中学生調査」「高校生調査」の第二弾を公表しました。

2025年12月に、お年玉や起床・就寝時刻、好きな食べ物など、小学生・中学生・高校生の日常生活に関する調査結果を発表しましたが、今回はこれらに続き、悩んでいることや将来の職業などに関する小学生・中学生・高校生の調査結果に、幼児の起床・就寝時刻や好きな食べ物といった、日常生活に関する調査結果を追加して公開したものです。

１. 将来つきたい職業

将来なりたいと思っているものを自由回答で２つまできいたところ、幼児では1位「パティシエ」「警察官」（いずれも145名）、3位「消防士」（106名）、4位「アニメ・ドラマ・映画・童話の登場人物・キャラクター」（77名）、5位「歌手・アイドル」（74名）、小学生では1位「ネット配信者」（113名）、2位「パティシエ」（110名）、3位「警察官」（92名）、4位「学校の教員」（87名）、5位「医師」（69名）となりました。

また、中学生では1位「会社員」（75名）、2位「公務員」（54名）、3位「学校の教員」（49名）、4位「エンジニア・プログラマー」「ネット配信者」「医師」（いずれも36名）となり、高校生では1位「会社員」（74名）、2位「公務員」（52名）、3位「学校の教員」（47名）、4位「看護師」（35名）、5位「エンジニア・プログラマー」（27名）となりました。

２. なりたい大人像

将来、どのような大人になりたいと思っているかをきいたところ、小学生では、1位は「人にやさしく接している」（24.8%）でした。次いで、2位「友だちがたくさんいる」（24.0%）、3位「家族を大切にしている」（22.4%）、4位「自分らしく自由に生きている」（20.9%）、5位「お金をたくさん持っている」（18.7%）となりました。

また、中学生では1位「自分らしく自由に生きている」（28.5%）、2位「人にやさしく接している」（26.8%）、3位「家族を大切にしている」（25.3%）、4位「友だちがたくさんいる」（19.5%）、5位「趣味を楽しんでいる」（18.8%）、高校生では1位「趣味を楽しんでいる」（27.3%）、2位「自分らしく自由に生きている」（24.8%）、3位「お金をたくさん持っている」（22.5%）、4位「家族を大切にしている」（19.5%）、5位「人にやさしく接している」（16.0%）となりました。

■まとめ

学研教育総合研究所 所長 川田夏子■調査結果からの提言

今回は小学生・中学生・高校生の3校種に加え、今回新たに幼児を対象とした調査を実施しました。それぞれの校種での特徴を比べてみていただければと思います。また「将来つきたい職業」など、いくつかの項目では、選択肢ではなく、自由回答で、子どもたちの声を聞く形にしました。子どもたちが、今をどう捉え、未来に何を見ているのかを感じとっていただければと思います。

■調査結果についての注意

※本調査を引用いただく際は、ご利用目的等をご連絡の上、出所として「学研教育総合研究所『幼児白書２０２５』『小学生白書２０２５』『中学生白書２０２５』『高校生白書２０２５』」と、弊所名と調査名・年度を記載してください。

※調査結果の詳細については、下記URL をご覧ください。

https://www.gakken.jp/kyouikusouken/whitepaper/index.html

■調査の方法と概要

・調査対象 ：ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする以下の属性・

（幼児調査）4歳～6歳の子どもを持つ20歳～59歳の保護者

（小学生調査）小学生の子どもを持つ20歳～59歳の保護者

（中学生調査）中学生の子どもを持つ20歳～59歳の保護者

（高校生調査）15歳～18歳の高校生

・調査地域：全国

・調査方法：インターネット調査

幼児と小学生と中学生については、本調査で協力を得た日本全国の4歳～6歳の子どもを持つ保護者と、小学生（1～6年生）の子どもを持つ保護者と、中学生（1～3年生）の子どもを持つ保護者を、モニター母集団から抽出し、保護者付き添いのもとで、子ども本人が回答するように依頼。また、高校生については、日本全国の高校生（1～3年生）をモニター母集団から抽出し、回答を依頼。それぞれ、4歳～6歳各年齢で男子200人と女子200人ずつとその保護者（計1,200組）、小学1～6年生各学年で男子100人と女子100人ずつとその保護者（計1,200組）、中学1～3年生各学年で男子100人と女子100人ずつとその保護者（計600組）、高校1～3年生各学年で男子100人と女子100人ずつの回答が集まったところで調査を終了。

・調査期間：2025年11月14日（金）～11月19日（水）の6日間（小学生・中学生・高校生調査）

2025年12月19日（金）～12月23日（火）の5日間（幼児調査）

・有効回答数

（幼児調査）：1,200サンプル

（内訳）子どもの性別・学年により均等割付

（小学生調査）：1,200サンプル

（内訳）子どもの性別・学年により均等割付

（中学生調査）：600サンプル

（内訳）子どもの性別・学年により均等割付

(高校生調査）：600サンプル

（内訳）子どもの性別・学年により均等割付

■学研教育総合研究所 白書シリーズについて

学研グループは、乳幼児から高齢者まで幅広い世代に向け、教育・出版事業や医療福祉事業を中心に、人々の暮らしを支えるサービスを提供しています。これらの事業を通じて、ユーザーとの一時的な関わりに留まらず、ユーザー一人ひとりのライフステージに寄り添い、長期的な関係性を築くことを重要な目標として掲げています。

「白書シリーズ」は、40年以上前から、時代と共に変わりゆく子どもたちの“いま”を捉え、発信し続けている大規模アンケート調査です。 幼児・小学生・中学生・高校生の現在のリアルな姿を浮き彫りにし、各社の商品、サービスに活かしていくとともに、学研グループにとどまらず、メディアの皆さま、企業・個人、教育機関等でご利用いただけるよう、オープンデータとして公開してまいりました。

今年度も第二弾に続き、第三弾、その他の調査データをリリースいたしますので、是非ご活用のご検討、よろしくお願いいたします。

■株式会社学研ホールディングスについて

1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社。教育分野では、「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、「科学」と「学習」に代表される学習教材の出版コンテンツ事業、教科書・保育用品など園・学校事業を、医療福祉分野では、サービス付き高齢者向け住宅事業や認知症グループホーム事業、保育園・学童などの子育て支援事業を展開。グローバル150か国以上で教育・医療福祉に関わる活動を行っています。2023年11月、新たに掲げた大志（Aspiration）「人の可能性をどこまでも追求する会社へ」の実現を目指し、子どもから学生、社会人、シニアまで、あらゆる世代の好奇心に寄り添い、すべての人の挑戦を応援する企業として、人と社会の可能性の拡大に貢献してまいります。2025年9月期売上高1,991億円、連結子会社82社。東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：9470）。