【シントトロイデン】カグラベーパーテック株式会社様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、カグラベーパーテック株式会社様（本社：兵庫県尼崎市）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

カグラベーパーテック株式会社様は2024－2025シーズンからの継続となり、2シーズン目のスポンサー契約になります。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。

【カグラベーパーテック株式会社様 コメント】

「引き続き、ベルギー1部リーグの名門クラブであるシント＝トロイデンVVとスポンサー契約を締結できたことを大変光栄に思います。私たちカグラベーパーテック株式会社は、ガス業界において長年培ってきた技術を基にした社会貢献と、常に新しい価値創造を追求する企業姿勢を、このパートナーシップを通じてより世界中のお取引様にお伝えしつつ、シント＝トロイデンVVの知名度向上に貢献してまいります」

■会社概要

社名：カグラベーパーテック株式会社

代表者：玉井 康裕

所在地：兵庫県尼崎市立花町1丁目2番1号

事業内容：ガス機器・プラント事業、非常用発電機事業、水素事業、海外事業

公式サイト：https://kagla.co.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。