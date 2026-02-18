「HANA・BIYORI」6周年＆「花景の湯」2周年

株式会社よみうりランド

株式会社よみうりランドが運営する新感覚フラワーパーク「HANA・BIYORI」が3月23日(月)に6周年、同施設内にある日帰り温泉施設「よみうりランド眺望温泉 花景の湯」が3月6日(金)に2周年を迎えます。これを記念し、両施設で様々なイベントを開催します。

「HANA・BIYORI」では、3月28日(土)・29日(日)及び4月4日(土)・5日(日)の4日間、「6周年記念マルシェイベント」を開催します。クラフトビール・スイーツなどのキッチンカーや、食品・小物販売の店舗が集まるほか、ワークショップなども楽しめます。

「花景の湯」では、3月6日(金)より、入館券や岩盤浴利用券、ソフトクリーム引換券が2枚ずつ特典としてもらえ、さらにくじが引ける「2周年くじ」の販売や、平日及び日曜日の20:00以降の入館料が通常価格より最大800円お得になる「特別ナイト入館券」の販売を行います。この他にも、大迫力の本まぐろの解体ショーや、読売日本交響楽団のメンバーによるミニコンサートなどを開催し、施設の2周年を盛り上げます。

「HANA・BIYORI」と「花景の湯」はこれからもみなさまに「極上の癒やし」をお届けします。節目の年を迎えた2施設で、日頃の疲れを解消し、穏やかな時間をお過ごしください。

貸出画像「HANA・BIYORI フラワーシャンデリア」貸出画像「花景の湯 絶景露天風呂」

HANA・BIYORI 6周年企画 概要

■6周年記念マルシェイベント

クラフトビール・スイーツなどのキッチンカーや、食品・小物販売の店舗が集まるほか、ワークショップなども楽しめます。

［日 時］3月28日(土)・29日(日)、4月4日(土)・5日(日)

10:00～18:00

※イベントの参加には別途HANA・BIYORI入園料が必要です

貸出画像「マルシェ クラフトビール(イメージ)」

花景の湯 2周年企画 概要

１.特典付き！「2周年くじ」

オープンから丸2年を迎える3月6日(金)より、入館券や岩盤浴利用券、ソフトクリーム引換券が2枚ずつ特典としてもらえ、さらにくじが引ける「2周年くじ」を販売します。「花景の湯」を最大限に満喫でき、サウナーにもおすすめの内容です。

［日 程］3月6日(金)～8日(日)、14日(土)、15日(日) ※各日数量限定、売り切れ次第終了

［場 所］花景の湯 フロント SOUVENIR SHOP

［価 格］5,000円(税込)

［内 容］くじ1回＋特典(花景の湯入館券＋岩盤浴利用券＋ソフトクリーム引換券 各2枚)

※くじ賞品例：リラクゼーション券、サウナグッズ引換券、まぐろ御膳(館内レストラン

「美食ノ極」メニュー)引換券

※くじの賞品は1回につき1枚です

２.平日及び日曜日の夜の入館がお得！「特別ナイト入館券」

平日及び日曜日の20:00以降の入館が通常より最大800円お得な「特別ナイト入館券」を販売します。

［販売期間］3月6日(金)～19日(木)の平日及び日曜日 ※休館日の12日(木)を除く

［購入方法］１.花景の湯フロントにて購入 ※20:00以降に限ります

２.公式オンライン「よみランCLUB」にて購入 ※2月18日(水)15:00～販売開始

※購入には「よみランCLUB」会員登録(無料)が必要です。

会員登録はこちら→https://land-member.yomiuriland.com/login/sign_up

［価 格］

３.天然本まぐろの解体ショー

レストラン「美食ノ極」では、豊洲まぐろ専門仲卸「やま幸」直送の本まぐろ解体ショーを実施します。ショーの後には特別メニューの「まぐろ贅沢丼」(2,950円・税込)を提供します。至近距離で見ることのできる迫力満点の解体ショーと極上のまぐろをお楽しみください。

［日 程］3月10日(火)

［時 間］16：00～

［場 所］レストラン「美食ノ極」

貸出画像「まぐろの解体ショー(過去の様子)」貸出画像「まぐろ贅沢丼」

４.読売日本交響楽団ミニコンサート

2周年を記念し、読売日本交響楽団のメンバーによるミニコンサートを開催します。館内に響き渡る美しい演奏を、HANA・BIYORIのフラワーシャンデリアとともにご堪能ください。

［日 時］3月7日(土)15:00～

［場 所］HANA・BIYORI館内

［出 演 者］・瀧村依里(ヴァイオリン・首席奏者)

・赤池瑞枝(ヴァイオリン)

・冨田大輔(ヴィオラ)

・室野良史(チェロ)

貸出画像「 読売日本交響楽団ミニコンサート(過去の様子)」

※各イベントへの参加には別途花景の湯入館料が必要です

※「読売日本交響楽団ミニコンサート」はHANA・BIYORI入園料のみでご覧になれます

※花景の湯に入館する方はHANA・BIYORIも利用できます

※乳幼児・未就学児の花景の湯への入館はできません

※小学生のみでの花景の湯への入館はできません

※入れ墨、ボディアート(タトゥー、ペイント、シール等を含む)のある方の花景の湯への入館はできま

せん

※価格は全て税込です

■施設概要

新感覚フラワーパーク「HANA・BIYORI」

2020年3月23日にオープンしたフラワーパークです。日本最大級のフラワーシャンデリアや「花とデジタルのアートショー」、花と緑に囲まれたカフェスペースや可愛らしい仕草が人気のコツメカワウソなど、エンタメ要素を詰め込みました。2022年3月には最盛期の花の美しさだけでなく、形や構造、四季の移ろう姿をも含めた自然本来の美しさを楽しめる「PIET OUDOLF GARDEN TOKYO」もオープンしました。

［URL］https://www.yomiuriland.com/hanabiyori/

貸出画像「HANA・BIYORI」よみうりランド眺望温泉 花景の湯

2024年3月6日にHANA・BIYORI内にオープンした、天然温泉を楽しめる日帰り温泉施設です。標高100mの緑のパノラマと、都心ビル群の眺望を楽しめる絶景露天風呂や、オートロウリュサウナ、岩盤浴などが人気です。「銀座おのでら」を傘下にもつONODERA GROUPの株式会社LEOCが出店する館内レストラン「美食ノ極」では、非日常を感じられる極上の食事を四季に合わせて提供しています。

［URL］https://www.yomiuriland.com/hanabiyori/kakeinoyu/

貸出画像「よみうりランド眺望温泉 花景の湯」